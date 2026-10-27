Месяц после атаки на НАН Украины: что стало с зданием после удара
В Киеве почти месяц назад российский реактивный дрон попал в историческое здание Национальной академии наук Украины, вызвав масштабный пожар и значительные разрушения. В результате атаки 28 сентября погибли два человека, а памятник архитектуры и истории национального значения XIX века получил серьезные повреждения.
Спустя месяц после трагедии последствия остаются заметными. Состояние здания зафиксировала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.
Как выглядит здание НАН Украины после атаки РФ
Российский реактивный дрон попал в здание Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева 28 сентября. После удара вспыхнул пожар, который охватил верхние этажи сооружения.
Внутри находились люди, которые оказались заблокированными в охваченном огнем здании и пытались спастись через окна. В результате атаки погибли два человека.
Здание, построенное еще в XIX веке, является памятником архитектуры и истории национального значения. Из-за российского удара оно получило значительные повреждения.
В Национальной академии наук Украины назвали 28 сентября одним из самых трагических дней в более чем столетней истории учреждения.
Представители Академии также обратились к международному научному сообществу с призывом не возобновлять институциональное сотрудничество с российскими государственными учреждениями, пока Россия продолжает войну против Украины.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц посетили поврежденное российским дроном здание НАН в Киеве. Они осмотрели последствия удара и пообщались с учеными. Зеленский подчеркнул необходимость усиления защиты Украины от российских атак.
Также Новини.LIVE писал, что российский беспилотник атаковал Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве. На территории учреждения расположен исследовательский ядерный реактор, однако в результате удара радиационной угрозы не возникло. Атака повредила здания и инфраструктуру научного объекта.