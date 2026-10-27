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Главная Киев Месяц после атаки на НАН Украины: что стало с зданием после удара

Месяц после атаки на НАН Украины: что стало с зданием после удара

Ua ru
27 октября 2026 14:29
Репортаж
НАН Украины в Киеве после удара дрона РФ 28 сентября: как выглядит здание Новини.LIVE
Часть здания НАН Украины. Фото: Новини.LIVE

В Киеве почти месяц назад российский реактивный дрон попал в историческое здание Национальной академии наук Украины, вызвав масштабный пожар и значительные разрушения. В результате атаки 28 сентября погибли два человека, а памятник архитектуры и истории национального значения XIX века получил серьезные повреждения.

Спустя месяц после трагедии последствия остаются заметными. Состояние здания зафиксировала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

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НАН Украины
Поврежденное здание НАН Украины. Фото: Новини.LIVE

Как выглядит здание НАН Украины после атаки РФ

Российский реактивный дрон попал в здание Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева 28 сентября. После удара вспыхнул пожар, который охватил верхние этажи сооружения.

Внутри находились люди, которые оказались заблокированными в охваченном огнем здании и пытались спастись через окна. В результате атаки погибли два человека.

НАН Украины
Поврежденное здание НАН Украины. Фото: Новини.LIVE

Здание, построенное еще в XIX веке, является памятником архитектуры и истории национального значения. Из-за российского удара оно получило значительные повреждения.

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В Национальной академии наук Украины назвали 28 сентября одним из самых трагических дней в более чем столетней истории учреждения.

НАН Украины
Поврежденное здание НАН Украины. Фото: Новини.LIVE

Представители Академии также обратились к международному научному сообществу с призывом не возобновлять институциональное сотрудничество с российскими государственными учреждениями, пока Россия продолжает войну против Украины.

НАН Украины
Поврежденное здание НАН Украины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц посетили поврежденное российским дроном здание НАН в Киеве. Они осмотрели последствия удара и пообщались с учеными. Зеленский подчеркнул необходимость усиления защиты Украины от российских атак.

Также Новини.LIVE писал, что российский беспилотник атаковал Институт ядерных исследований НАН Украины в Киеве. На территории учреждения расположен исследовательский ядерный реактор, однако в результате удара радиационной угрозы не возникло. Атака повредила здания и инфраструктуру научного объекта.

НАНУ обстрелы атака фоторепортаж Национальная академия наук
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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