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Головна Київ Місяць після атаки на НАН України: що з будівлею після удару

Місяць після атаки на НАН України: що з будівлею після удару

Ua ru
27 жовтня 2026 14:29
Репортаж
НАН України в Києві після удару дрона РФ 28 вересня: який вигляд має будівля Новини.LIVE
Частина споруди НАН України. Фото: Новини.LIVE

У Києві майже місяць тому російський реактивний дрон влучив в історичну будівлю Національної академії наук України, спричинивши масштабну пожежу та значні руйнування. Унаслідок атаки 28 вересня загинули двоє людей, а пам'ятка архітектури та історії національного значення XIX століття зазнала серйозних пошкоджень.

Через місяць після трагедії наслідки залишаються помітними. Стан будівлі зафіксувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

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НАН Украины
Пошкоджена будівля НАН України. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд має будівля НАН України після атаки РФ

Російський реактивний дрон влучив у будівлю Національної академії наук України в історичному центрі Києва 28 вересня. Після удару спалахнула пожежа, яка охопила верхні поверхи споруди.

Усередині перебували люди, які опинилися заблокованими в охопленій вогнем будівлі та намагалися врятуватися через вікна. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

НАН Украины
Пошкоджена будівля НАН України. Фото: Новини.LIVE

Будівля, зведена ще в XIX столітті, є пам'яткою архітектури та історії національного значення. Через російський удар вона зазнала значних руйнувань.

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НАН Украины
Пошкоджена будівля НАН України. Фото: Новини.LIVE

Представники Академії також звернулися до міжнародної наукової спільноти із закликом не відновлювати інституційну співпрацю з російськими державними установами, доки Росія продовжує війну проти України.

НАН Украины
Пошкоджена будівля НАН України. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідали пошкоджену російським дроном будівлю НАН у Києві. Вони оглянули наслідки удару та поспілкувалися з науковцями. Зеленський наголосив на необхідності посилювати захист України від російських атак.

Також Новини.LIVE писав, що російський безпілотник атакував Інститут ядерних досліджень НАН України в Києві. На території установи розташований дослідницький ядерний реактор, однак внаслідок удару радіаційної загрози не виникло. Атака пошкодила будівлі та інфраструктуру наукового об'єкта.

НАНУ обстріли атака фоторепортаж Національна академія наук
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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