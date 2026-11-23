Последствия ударов РФ по Южному мосту в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве продолжают ремонтировать Южный мост после обстрелов, однако восстановить движение "зеленой" линии метро между берегами к Новому году, скорее всего, не успеют. По словам главы Дарницкой райгосадминистрации Александра Ковтунова, технически ремонт не является чрезмерно сложным, но процесс так или иначе требует времени.

Об этом Александр Ковтунов заявил в эфире программы "Київський час".

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Когда возобновится движение "зеленой" линии метро по Южному мосту

По его словам, вражеские удары повредили именно те конструкции моста, по которым проходит линия метро. Сейчас специалисты уже устраняют повреждения, и хотя попадания пришлись на важный участок, инженерных препятствий для ремонта нет.

"Знаете, я не могу здесь сказать, когда у нас должен состояться запуск. То, что вы все видели — какие повреждения, вы видели, куда именно там попали снаряды. А попали как раз в места прохождения метро", — пояснил Ковтунов.

Глава района подчеркнул, что коммунальщики и строители работают максимально быстро, однако на вопрос, успеют ли запустить поезда до нового года, ответил скептически.

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"Не могу сказать, когда именно будут выполнены все работы, но я думаю, что они будут выполнены в кратчайшие сроки. Там, повторяюсь, там ничего такого сложного не произошло. Да, есть работы, да, нужно потрудиться, но технически всё это возможно и всё обязательно будет сделано. К Новому году, ну, мне кажется, что нет", — отметил председатель Дарницкой РГА.

Какова ситуация с пробками и движением по Дарницкому мосту

В то же время автомобильный трафик в Дарницком районе и на переправах через Днепр заметно разгрузился. Если еще накануне переехать с левого берега на правый было практически невозможно, то уже на следующий день, как утром, так и в 10:00 и 12:00, крупных пробок по району и на Дарницком мосту не наблюдалось.

Александр Ковтунов уточнил, что для транспорта с левого на правый берег открыли проезд по одной полосе. На переправе остаются довольно серьезные повреждения, однако все профильные службы работают в штатном режиме и планируют устранить их без технических затруднений.

Что касается возможного изменения направлений полос на Дарницком мосту для приоритета общественного транспорта, то на сегодняшний день, по оценке чиновника, сделать это невозможно.

Новини.LIVE ранее, 20 ноября, сообщали, что российский баллистический обстрел повредил сразу три столичных моста через Днепр. Пострадал Дарницкий мост, на Подольско-Воскресенском временно закрыли движение с правого берега на левый, а на Южном зафиксировали повторное попадание.

Уже на следующий день, в субботу, 21 ноября, на Южном мосту вновь запустили общественный транспорт в обоих направлениях, организовав проезд с правого берега на левый через улицу Саперно-Слободскую.

Параллельно власти Киева решили разгрузить сообщение между берегами и выделили 2,2 миллиарда гривен на строительство двух понтонных или комбинированных мостов. Работы могут занять три или четыре месяца.