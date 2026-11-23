Наслідки атак РФ по Південному мосту в Києві. Фото: УНІАН

У Києві продовжують ремонтувати Південний міст після влучань, проте відновити рух зеленої гілки метро між берегами до нового року, найімовірніше, не встигнуть. За словами очільника Дарницької райдержадміністрації Олександра Ковтунова, технічно ремонт не є надскладним, але процес так чи інакше потребує часу.

Про це Олександр Ковтунов висловився в ефірі програми "Київський час".

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Коли відновлять рух зеленої гілки метро Південним мостом

За його словами, ворожі удари пошкодили саме ті конструкції мосту, якими пролягає гілка підземки. Наразі фахівці вже усувають руйнування, і хоча влучання припали на важливу ділянку, інженерних перешкод для ремонту немає.

"Знаєте, я не можу тут сказати, коли у нас мав би бути запуск сам по собі. Того, що ви всі бачили, які пошкодження, ви бачили, куди саме там прилетіло. А прилетіли якраз місця проходження метрополітену", — пояснив Ковтунов.

Очільник району наголосив, що комунальники та будівельники працюють максимально швидко, однак на запитання, чи встигнуть запустити потяги до нового року, відповів скептично.

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"Не можу сказати, коли саме будуть виконані всі роботи, але я думаю, що будуть виконані найшвидшим часом. Там, повторююся, що там нічого такого складного не відбулося. Так, є роботи, так, треба попрацювати, але технічно все це можливо і все буде обов'язково зроблено. До Нового року, ну мені здається, що ні", — зазначив голова Дарницької РДА.

Яка ситуація із заторами та рухом Дарницьким мостом

Водночас автомобільний трафік у Дарницькому районі та на переправах через Дніпро помітно розвантажився. Якщо ще напередодні переїхати з лівого берега на правий було практично неможливо, то вже наступного дня, як зранку, так і о 10:00 та 12:00, великих заторів по району та на Дарницькому мосту не спостерігалося.

Олександр Ковтунов уточнив, що для транспорту з лівого на правий берег відкрили проїзд однією смугою. На переправі залишаються досить серйозні пошкодження, проте всі профільні служби працюють у штатному режимі й планують усунути їх без технічних ускладнень.

Що ж до можливої зміни напрямків смуг на Дарницькому мосту для пріоритету громадського транспорту, то на сьогодні, за оцінкою посадовця, зробити це неможливо.

Новини.LIVE раніше, 20 листопада, російський балістичний обстріл пошкодив одразу три столичні мости через Дніпро. Зачепило Дарницький міст, на Подільсько-Воскресенському тимчасово закрили рух із правого берега на лівий, а по Південному зафіксували повторне влучання.

Вже наступного дня, у суботу, 21 листопада, на Південному мосту знову запустили громадський транспорт в обох напрямках, організувавши проїзд із правого берега на лівий через вулицю Саперно-Слобідську.

Паралельно влада Києва вирішила розвантажити сполучення між берегами та заклала 2,2 мільярда гривень на зведення двох понтонних або комбінованих мостів. Роботи можуть зайняти три або чотири місяці.