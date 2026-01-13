Видео
Главная Киев Метро придется ждать дольше — какой интервал движения после атаки

Метро придется ждать дольше — какой интервал движения после атаки

Дата публикации 13 января 2026 08:25
Метро Киева — интервалы движения поездов в утренний пик
Метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В утренний "пик" движение поездов в Киевском метрополитене осуществляется с измененными интервалами. Это связано с воздушной тревогой, которая началась ночью, 12 января, из-за чего метрополитен работает на том количестве подвижного состава, которое находилось в тоннелях во время ночного отстоя.

Об этом сообщили в КГГА.

Как работает метро в Киеве 13 января

По состоянию на утро интервал движения поездов на красной линии составляет около 4 минут 30 секунд, на синей линии — примерно 4 минуты 15 секунд.

На зеленой линии движение организовано с разными интервалами в зависимости от участка: между станциями "Сырец" и "Выдубичи" поезда курсируют с промежутком около 7 минут 30 секунд, тогда как на отрезке между "Осокорками" и "Красным хутором" интервал составляет ориентировочно 4 минуты 30 секунд.

Сейчас воздушная тревога в городе продолжается. Все 46 подземных станций киевского метро продолжают работать в режиме укрытия для пассажиров.

Напомним, в Киеве раздавались громкие взрывы ночью и утром 13 января. Россия применила ракеты и дроны.

Также читайте интересные факты об украинском метрополитене.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
