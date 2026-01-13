Відео
Головна Київ Метро доведеться чекати довше — який інтервал руху після обстрілу

Метро доведеться чекати довше — який інтервал руху після обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:25
Метро Києва — інтервали руху поїздів у ранковий пік
Метрополітен. Фото: Новини.LIVE

У ранковий "пік" рух поїздів у Київському метрополітені здійснюється зі зміненими інтервалами. Це пов'язано з повітряною тривогою, яка розпочалася вночі, 12 січня, через що метрополітен працює на тій кількості рухомого складу, що перебувала у тунелях під час нічного відстою.

Про це повідомили в КМДА.

Читайте також:

Як працює метро в Києві 13 січня

Станом на ранок інтервал руху поїздів на червоній лінії становить близько 4 хвилин 30 секунд, на синій лінії — приблизно 4 хвилини 15 секунд.

На зеленій лінії рух організовано з різними інтервалами залежно від ділянки: між станціями "Сирець" та "Видубичі" поїзди курсують із проміжком близько 7 хвилин 30 секунд, тоді як на відрізку між "Осокорками" та "Червоним хутором" інтервал становить орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Наразі повітряна тривога в місті триває. Усі 46 підземних станцій київського метро продовжують працювати в режимі укриття для пасажирів.

Нагадаємо, у Києві лунали гучні вибухи вночі та вранці 13 січня. Росія застосувала ракети та дрони.

Також читайте цікаві факти про український метрополітен

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
