Главная Киев Минимум 6 авто пострадали — в Киеве произошло масштабное ДТП

Минимум 6 авто пострадали — в Киеве произошло масштабное ДТП

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 13:49
В Киеве произошло ДТП возле Жулянского путепровода - что известно
Полицейское авто. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве перед Жулянским путепроводом произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием по меньшей мере шести автомобилей. Из-за аварии движение на Кольцевой дороге существенно затруднено.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Киев24".

Читайте также:

В Киеве произошло масштабное ДТП

Предварительно известно, что фургон занесло на скользкой из-за гололеда на дороге. Транспортное средство врезалось в легковушку и перевернулось, а легковое авто отбросило в сторону отбойника.

После этого еще несколько машин столкнулись между собой, поскольку водители не успели затормозить на скользком покрытии.

Когда на место происшествия прибыл эвакуатор, в него въехало такси. В салоне находилась девушка с травмированной ногой. В то же время предварительно сообщается, что в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в связи с аварией движение транспорта на Кольцевой дороге затруднено от улицы Николая Трублаини в направлении Жулянского путепровода. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

У Києві сталася ДТП
Сообщение Патрульной полиции. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в Одессе пьяный водитель устроил ДТП в центре города.

Также в Кривом Роге судья сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
