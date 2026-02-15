У Києві сталася ДТП біля Жулянського шляхопроводу — що відомо

Поліцейське авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві перед Жулянським шляхопроводом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі щонайменше шести автомобілів. Через аварію рух на Кільцевій дорозі суттєво ускладнений.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Київ24".

У Києві сталася масштабна ДТП

Попередньо відомо, що фургон занесло на слизькій через ожеледицю на дорозі. Транспортний засіб врізався у легковик та перевернувся, а легкове авто відкинуло в бік відбійника.

Після цього ще декілька машин зіткнулися між собою, оскільки водії не встигли загальмувати на слизькому покритті.

Коли на місце події прибув евакуатор, у нього в'їхало таксі. У салоні перебувала дівчина з травмованою ногою. Водночас попередньо повідомляється, що внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у зв'язку з аварією рух транспорту на Кільцевій дорозі ускладнений від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку Жулянського шляхопроводу. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Повідомлення Патрульної поліції. Фото: скриншот з Telegram

