Головна Київ Щонайменше 6 авто постраждали — у Києві сталася масштабна ДТП

Щонайменше 6 авто постраждали — у Києві сталася масштабна ДТП

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 13:49
У Києві сталася ДТП біля Жулянського шляхопроводу — що відомо
Поліцейське авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві перед Жулянським шляхопроводом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі щонайменше шести автомобілів. Через аварію рух на Кільцевій дорозі суттєво ускладнений.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Київ24".

У Києві сталася масштабна ДТП

Попередньо відомо, що фургон занесло на слизькій через ожеледицю на дорозі. Транспортний засіб врізався у легковик та перевернувся, а легкове авто відкинуло в бік відбійника.

Після цього ще декілька машин зіткнулися між собою, оскільки водії не встигли загальмувати на слизькому покритті.

Коли на місце події прибув евакуатор, у нього в'їхало таксі. У салоні перебувала дівчина з травмованою ногою. Водночас попередньо повідомляється, що внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у зв'язку з аварією рух транспорту на Кільцевій дорозі ускладнений від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку Жулянського шляхопроводу. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

У Києві сталася ДТП
Повідомлення Патрульної поліції. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, в Одесі п'яний водій влаштував ДТП у центрі міста.

Також у Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
