Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Фото: facebook.com/margus.tsahkna

В среду, 25 ноября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прибыл с визитом в Киев. Находясь в украинской столице, дипломат выступил с заявлением о необходимости привлечения к ответственности виновных в сексуальном насилии во время войны.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на публикации Тсахкна в X.

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Что известно о визите Тсахкны в Киев

Глава эстонского внешнеполитического ведомства сообщил о своем прибытии в украинскую столицу, но больше подробностей не раскрыл.

"Доброе утро, Киев", — написал Тсахкна.

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В день своего визита дипломат заявил, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По словам министра, Россия использует сексуальное насилие как оружие во время войны против Украины.

Что заявил глава МИД Эстонии о преступлениях России

Ссылаясь на данные ООН, Тсахкна сообщил, что по состоянию на конец июля 2026 года было задокументировано более тысячи случаев сексуального насилия в отношении гражданских лиц и военнопленных с начала полномасштабного вторжения.

По приведенным им данным, ответственность за 89% этих случаев возлагалась на российские органы власти. Самой младшей задокументированной пострадавшей от изнасилования стала четырехлетняя девочка.

"Эти преступления должны быть расследованы, виновные привлечены к ответственности, а жертвы должны получить поддержку, в которой они нуждаются", — подчеркнул министр.

Тсахкна добавил, что искоренение насилия в отношении женщин и девочек должно оставаться глобальным приоритетом как в мирное время, так и во время войны.

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