Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: facebook.com/margus.tsahkna

У середу, 25 листопада, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна прибув із візитом до Києва. Перебуваючи в українській столиці, дипломат виступив із заявою про необхідність притягнення до відповідальності винних у сексуальному насильстві на війні.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на дописи Тсахкни в X.

Реклама

Що відомо про візит Тсахкни до Києва

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства повідомив про своє прибуття до української столиці, але більше деталей не розкрив.

"Доброго ранку, Києве", — написав Тсахкна українською мовою.

Читайте також:

В день свого візиту дипломат заявив, що 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

За словами міністра, Росія використовує сексуальне насильство як зброю під час війни проти України.

Що заявив глава МЗС Естонії про злочини Росії

Посилаючись на дані ООН, Тсахкна повідомив, що станом на кінець липня 2026 року було задокументовано понад тисячу випадків сексуального насильства щодо цивільних осіб і військовополонених від початку повномасштабного вторгнення.

За наведеними ним даними, відповідальність за 89% цих випадків покладали на російські органи влади. Наймолодшою задокументованою постраждалою від зґвалтування стала чотирирічна дівчинка.

"Ці злочини мають бути розслідувані, винуватці притягнуті до відповідальності, а жертви отримали підтримку, якої вони потребують", — наголосив міністр.

Тсахкна додав, що викорінення насильства щодо жінок і дівчат має залишатися глобальним пріоритетом як у мирний час, так і під час війни.

Останні новини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву, внаслідок чого загинула одна людина.

Також Новини.LIVE писали, що народна депутатка Оксана Савчук заявила про нестачу фінансування для облаштування понтонних переправ через Дніпро в Києві.