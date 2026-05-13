Минута памяти в Киеве: КГГА тестирует новые оповещения

В Киеве люди вышли из машин, чтобы почтить павших. Фото: кадр из видео

Отныне в Киеве напоминание о ежедневной общенациональной минуте молчания по жертвам российской агрессии автоматически будет публиковаться в официальном Telegram-канале КГГА. Запуск этой функции стал возможным благодаря прямой интеграции с городским мобильным приложением "Киев Цифровой".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.

В Киеве дополнительно будут оповещать о минуте молчания в Telelgram

Те горожане, которые активировали соответствующую опцию в "Киеве Цифровом", могут видеть обратный отсчет времени непосредственно на заблокированном экране своего устройства. Для владельцев смартфонов на базе iOS этот процесс реализован через функцию Live Activity, тогда как на операционной системе Android для этого работают интерактивные оповещения.

Кроме смартфона, призывы остановиться и вспомнить погибших каждое утро прозвучат и в городе. Звуковые объявления транслируются на Майдане Независимости и улице Крещатик. К аудиооповещениям также подключены 19 станций киевского метрополитена и наземный общественный транспорт, где для этого есть соответствующая техническая возможность. В то же время городские службы сейчас проводят тестирование трансляции напоминаний через громкоговорители общей системы оповещения.

Ровно в 09:00 соответствующие текстовые и графические сообщения выводятся на уличные ситилайты, диджитал-билборды, а также на информационные стенды, размещенные на станциях столичного метро.

