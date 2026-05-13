Хвилина пам'яті у Києві: КМДА тестує нові сповіщення

У Києві люди вийшли з машин, щоб вшанувати полеглих. Фото: кадр з відео

Відтепер у Києві нагадування про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання за жертвами російської агресії автоматично публікуватиметься в офіційному Telegram-каналі КМДА. Запуск цієї функції став можливим завдяки прямій інтеграції з міським мобільним застосунком "Київ Цифровий".

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Новини.LIVE.

У Києві додатково оповіщуватимуть про хвилину мовчання у Telelgram

Ті містяни, які активували відповідну опцію в "Києві Цифровому", можуть бачити зворотний відлік часу безпосередньо на заблокованому екрані свого пристрою. Для власників смартфонів на базі iOS цей процес реалізовано через функцію Live Activity, тоді як на операційній системі Android для цього працюють інтерактивні сповіщення.

Окрім смартфону, заклики зупинитися та згадати загиблих щоранку пролунають і в місті. Звукові оголошення транслюються на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик. До аудіосповіщень також підключені 19 станцій київського метрополітену і наземний громадський транспорт, де для цього є відповідна технічна можливість. Водночас міські служби зараз проводять тестування трансляції нагадувань через гучномовці загальної системи оповіщення.

Рівно о 09:00 відповідні текстові та графічні повідомлення виводяться на вуличні сітілайти, діджитал-білборди, а також на інформаційні стенди, що розміщені на станціях столичного метро.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли раніше про те, що у Києві знесли рештки будинку у Святошинському районі на Кременецькому провулку, 5. Будинок зазнав катастрофічних пошкоджень через російський ракетний удар 24 квітня 2025 року, де загинуло 13 киян.

Тим часом чиновників КМДА вкотре викрили на корупційній схемі. Ексдиректор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА опиниться в суді через збитки для бюджету столиці на 3,6 млн гривень. Він мав організувати будівництво парковки, проте, не зробив цього, а обладнання зазнало сильних пошкоджень.