Мост Метро в аварийном состоянии – сколько времени нужно на его ремонт

Мост Метро в Киеве. Фото: wikipedia

Мост Метро в Киеве — одна из ключевых переправ через Днепр, ведь по нему ездят не только автомобили, но и перемещаются тысячи киевлян ежедневно на метрополитене. Однако из-за аварийного состояния моста рано или поздно сообщение метрополитена придется перекрыть на несколько лет.

Как столичные власти будут решать вопросы с транспортной доступностью для Новини.LIVE рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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— Дмитрий, насколько я понимаю, мост Метро находится в таком же аварийном состоянии, как мост Патона, если не больше, правильно?

— Официально признано, что он находится в пятой категории трудоспособности, то есть неработоспособный.

Знаете, мост зрительно мы можем оценить, что там происходит. Мы можем видеть торчащую арматуру. Мы можем видеть откалывающийся бетон, например, штукатурка, но на самом деле это может не коррелировать с теми процессами, которые на самом деле в конструкциях идут.

Поэтому очень важно, прежде чем делать вывод о состоянии моста, делать инструментальные исследования. Есть определенные приборы, позволяющие тестировать бетон, арматуру, то есть это вырезается, тестируется на прочность.

Состояние моста Метро. Фото: google

Есть также такое МРТ для моста, то есть магнитно резонансное исследование, когда проверяют ультразвуком или другими способами фактически все конструкции. И вы видите по плотности, в каком состоянии находятся материалы, но мост Метро, как я сказал, официально признан, что он в нетрудоспособном состоянии. Поэтому такие исследования были проведены, и такое заключение было сделано.

— Можно ли его назвать аварийным?

— Можно вполне официально на основе данных называть мост Метро аварийным. И что здесь больше пугает даже сравнение с мостом Патона — это линия метро. Особенно красная ветвь, потому что она возит огромное количество людей.

До войны и до наводнения это было кажется около 600 000 пассажиров ежесуточно, которые пользовались красной веткой метрополитена, и, соответственно, большое количество пассажиров пересекает Днепр именно по этому мосту.

Насколько мне известно, уже были приняты меры, и метрополитен там приезжает очень осторожно, специально для того, чтобы не разрушать дальше этот мост.

И знаете, что еще больше меня пугает: как бы то ни было, а находящийся в пятом состоянии аварийный мост надо ремонтировать, закрывать на ремонт. Очень большая проблема закрывать мосты на ремонт, потому что это вызывает большие проблемы в городе с передвижением.

— То есть метро тоже придется перекрывать?

— Пытаются не закрывать мосты полностью, хотя бы отчасти ограничивать движение, например, давайте половину закроем, а на другой половине будем делать ремонт. Но с мостом Метро это вряд ли получится, потому что сама метрополитенская часть стоит на автомобильной части, то есть она от нее зависит.

Мост Метро в Киеве. Фото: wikipedia

Если что-либо делать с автомобильной частью, то будет влияние на метрополитеную часть я боюсь, что придется закрывать метро. Закрыть сообщение метрополитена — и несколько десятков-сотен тысяч человек потеряют транспортную доступность. То есть им будет очень тяжело доезжать до рабочих мест.

Я не знаю, честно говоря, какова будет стратегия решения этого вопроса, но в одном из городов Украины, когда аналогичный вопрос рассматривался — это был город Днепр — было предложение, например, когда мы закрываем один из мостов на ремонт, другой мост сделать исключительно для общественного транспорта

Таким образом можно дать возможность тому же количеству людей пересекать Днепр, но не факт, что на автомобиле. Никто не обещал каждому киевлянину возможность передвижения на автомобиле в любое время в центр города – такого обязательства никто нет. А вот обязательство иметь транспортную доступность есть.

Поэтому, если мы будем закрывать одновременно мост Метро и мост Патона — в нетрудоспособном состоянии находятся два моста, то нам нужно подумать о скоростном общественном и экстренном транспорте на других мостах.

Поэтому я боюсь, что если так произойдет, то жителям левого берега, которые будут ехать на правый и наоборот с правого на левый придется забыть на время о поездках на автомобилях, пересекая Днепр. Потому что с этим будет очень велик дефицит.

— Сколько времени потребуется полный ремонт моста Метро?

— Я думаю, что такие масштабные объекты – 2, 3, 4 года. Несколько лет без метрополитена. И это если мы будем очень эффективно работать. Потому что мы можем посмотреть на другие киевские долгострои, на Шулявскую развязку, например.

Можно проанализировать старые стройки типа Демеевской площади, когда там строились решения на разных уровнях. Почтовая площадь все еще не достроена официально, метро на Виноградаре.

То есть, кажется, что мы не умеем сейчас строить эффективно и быстро. Поэтому 3 года условно в среднем, по-видимому, нужно на капитальный ремонт или реконструкцию.

При этом при этом следует продумать альтернативу.

— Например, построить еще один мост-долгострой?

— Есть в Украине такая проблема. Мы думаем о строительстве новой инфраструктуры, когда мы теряем старую инфраструктуру, когда у нас рассыпается старая инфраструктура.

Мост Метро в Киеве. Фото: wikipedia

К примеру, я был участником исследования нескольких путепроводов. Это не мосты: мост — через реку, путепровод — это через другую дорогу. И, знаете ли, я могу сказать, что это все находится в ужасном состоянии.

Если мы экстраполируем ту информацию, которую собрало министерство по всей Украине, то на основе нее можно предположить, что в Киеве где-то 40% объектов либо уже аварийные, либо предаварийные.

И когда у вас половина инфраструктуры аварийная, и вы думаете, а не построить ли мне новую развязку или новый мост? К этому есть большие вопросы.