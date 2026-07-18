Митинг в Киеве: люди вышли к театру Франко с креативными плакатами
В субботу, 18 июля, киевляне вновь собрались на митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова возле театра Франко. Кроме того, прозвучал призыв к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Люди вышли на акцию с креативными плакатами.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Митинг в Киеве 18 июля
В частности, на плакатах можно увидеть такие надписи:
- "Мой дом Донецк. Ошибки стоят дома";
- "Она не хочет крем-брюле, только мирную Украину";
- "Здесь действует программа «єКартон";
- "Кошки не любят сыр";
- "Нас не нужно убеждать, нас нужно слышать".
Как писали Новини.LIVE, третий день в Киеве продолжаются митинги в поддержку Михаила Федорова и с требованием освободить Александра Сырского. Один из активистов подчеркнул, что он является ветераном, поэтому знает, что такое советская армия.
В то же время Федоров выразил благодарность украинцам за надежду и подчеркнул, что перемены обязательно произойдут. Он также заявил, что диалог идет.
Читайте Новини.live!