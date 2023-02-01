В Могилянській академії заборонили російську: Кремінь прокоментував рішення вишу

Тарас Креминь оценил решение Могилянской академии о запрете русского языка

В условиях полномасштабной войны тысячи украинцев радикально отказались от языка оккупанта. Не только во время учебы, но и при общении в коридорах русский запретили в Киево-Могилянской академии. Такое решение университетского сообщества вдохновило другие вузы противостоять врагу запретом на его язык. Об эффективности такого флешмоба и точке над "и" в языковом вопросе Новини.LIVE рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.



— Как вы оцениваете эффективность решения Могилянской академии о запрете русского в стенах заведения?

— С началом полномасштабного вторжения переход на украинский для граждан, общавшихся не на государственном языке, был довольно стремительным и поразительным. Сегодня можно говорить об абсолютном рекорде за годы независимости — доминантное или подавляющее большинство граждан Украины общается на государственном языке. Это касается профессиональной сферы и бытового общения.

Решения университетского сообщества я ожидал очень давно. Считаю, что студенческая молодежь, активно участвовавшая в революциях, всегда была решительной и шла против произвола и злоупотреблений властью, это и есть цвет украинской нации. Студенты в разное время отстаивали независимость. Вспомните даже героев Крут, когда студенты из разных уголков Украины вышли и защищали единую украинскую государственность.

Тарас Кремень

Собственно, Киево-Могилянская академия внутренним документом определила, что все работники обязаны использовать украинский язык. Отдельным пунктом запрещено общаться на русском как на языке страны-агрессора. По мнению ректора университета, таким образом они будут защищать информационное пространство. Это университетская коллективная реакция на упреки российского агрессора навязать русский язык как требующий необходимой защиты. Запрет языка оккупанта — наоборот, защита национальных интересов в условиях войны. Защита украинского языка — это вопрос безопасности.

— Подхватили ли другие вузы инициативу?

— Есть университеты, которые аналогичным путем пошли и раньше, и позже. Ректорат Харьковского национального университета имени Василия Каразина ввел должность уполномоченного по защите государственного языка на общественных началах. Теперь он будет реагировать на возможные злоупотребления со стороны доцентов и профессоров университета на нарушение прав студентов в части обеспечения учебного процесса на украинском языке.

— Не секрет, что в Харькове грешили русским во время преподавания, несмотря на языковой закон. Война или появление омбудсмена изменит ситуацию?

— Появление языкового омбудсмена в Харьковском университете — это в том числе и реакция на ряд штрафов и санкций, которые мы налагали на доцентов этого учебного заведения. Поэтому мы посовещались с ректором университета и приняли взвешенное решение — должна быть система общественного контроля и внутренние ресурсы, которые будут абсолютно согласны с нормами Закона Украины "О высшем образовании".

ХНУ. Фото: V.N. Karazin Kharkiv National University / Facebook

— Стоит ли на государственном уровне принять решение о запрете русского языка в любом виде во всех учебных заведениях?

— Буквально вчера (31 января. — Ред.) на заседании коллектива национальной музыкальной академии имени Чайковского принято аналогичное с Киево-Могилянской академией решение, которым запрещено общаться на русском языке как языке страны-агрессора.

Хочу подчеркнуть, что в университетах есть свои внутренние документы, которые они могут и обязаны принимать корпоративно. Тем самым они балансируют отношения между соискателями и обладателями образования. В конце концов, это одна из лучших инвестиций в украинское будущее. Не может такого быть, чтобы украинский студент не только не владел украинским языком, но и не пропагандировал ценности украинского общества и не защищал ревностно вопросы, связанные с украинской безопасностью.

Буду верить, что в ближайшие дни состоится заседание Совета директоров университетов Украины с участием министра образования, надеюсь, что пригласят и меня. Там я буду говорить о важности и 21 статье языкового закона, и всего, что называют защитой национальных интересов. В условиях полномасштабного вторжения вопрос языка является важным и ключевым для консолидации украинского общества.

Фото: УНИАН

— Когда вопрос языка перестанет быть дискуссионным и произойдет абсолютное утверждение украинского?

— Для утверждения украинского нужно, чтобы его уважали, им общались, восхищались, на нем пели, им молились и им призывали к контрнаступлению против российского оккупанта. Этого абсолютно достаточно, чтобы украинский на украинской земле жил миллионы лет вперед.