У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою
У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.
Про це повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.
-
Військова допомога: скільки танків Захід пообіцяв Україні
-
Курс криптовалют: біткоїн зріс на 40% з початку року
-
Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури в Запорізькій області: є постраждалі
-
У США віскі відправлять у космос, а згодом — продаватимуть: ціна пляшки
-
Андерсон про зґвалтування в 12 років, бойфренда-аб'юзера, спробу самогубства няні та зустріч з путіним
-
Андрій Ярмоленко забив два красиві голи за "Аль-Айн": як він допоміг Сергію Реброву
-
В Єрусалимі біля синагоги терорист відкрив вогонь по людях: семеро вбитих, десять поранених
-
В порту Одещини обробляється найбільше судно з початку 2023 року
-
Якщо мерзнуть ноги: як правильно утеплити взуття взимку
-
Байден змінив керівника апарату Білого дому
Деталі
"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", — написав Зубко у Facebook.
У коментарі "Українській правді. Життя" цю інформацію також підтвердив президент НаУКМА Сергій Квіт.
"Я підтверджую цей факт. Остаточна версія Правил буде опублікована наступного тижня", — сказав Квіт.
Нагадаємо, українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Її почали вивчати у багатьох країнах у 2022 році.
Також ми писали, що Одеська область стала першою в Україні, де затвердили обласну програму розвитку державної мови на 2023-2025 роки. Іншими словами, регіону надали додаткові гарантії в популяризації та утвердженні української мови в усіх сферах суспільного життя.