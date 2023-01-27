У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською мовою

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.

Про це повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

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"Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету", — написав Зубко у Facebook.

У коментарі "Українській правді. Життя" цю інформацію також підтвердив президент НаУКМА Сергій Квіт.

"Я підтверджую цей факт. Остаточна версія Правил буде опублікована наступного тижня", — сказав Квіт.

Нагадаємо, українська мова стала найпопулярнішою у відомій програмі для вивчення мов Duolingo. Її почали вивчати у багатьох країнах у 2022 році.

Також ми писали, що Одеська область стала першою в Україні, де затвердили обласну програму розвитку державної мови на 2023-2025 роки. Іншими словами, регіону надали додаткові гарантії в популяризації та утвердженні української мови в усіх сферах суспільного життя.