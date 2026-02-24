Совместная молитва за Украину — Зеленский и лидеры Европы в Киеве

Совместная молитва. Фото: кадр из видео

В Софии Киевской в столице во вторник, 24 февраля, проходит совместная молитва за Украину, к которой присоединились Владимир Зеленский, Елена Зеленская и другие европейские лидеры. Так политики по случаю годовщины нападения России показали жест солидарности с украинским народом и помолились за упокой душ убитых украинцев.

Трансляцию совместной молитвы передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Европейские лидеры помолились за погибших украинцев

Также среди участников — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, другие европейские лидеры и представители различных конфессий Украины.

Первую молитву произнес митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"О Всесильный Господи, услышь наши молитвы. Взгляни время тяжелых испытаний на наше государство Украину. Благослови и сохрани наших воинов, президента, власть, правительство и весь наш украинский народ, которые противостоят коварному российскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливого мира тверди. Пошли грозного руководителя Твоего небесного воинства, архистратига Михаила, на помощь нашим мужественным защитникам, чтобы дьявольские замыслы агрессора они разрушили и защитили нашу родину Украину. Твое бо, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков", — провозгласил молитву митрополит.

В Украину во вторник, 24 февраля, приехали несколько высокопоставленных чиновников и лидеров ЕС по случаю годовщины российского вторжения.

Также о войне высказался глава ОПУ Кирилл Буданов, который объяснил, чего не стоит ожидать от России.