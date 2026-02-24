Відео
Європейські лідери зібралися на молитві в Києві в Софійському соборі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 11:03
Зеленський і європейські лідери долучилися до молитви в Києві
Спільна молитва. Фото: кадр з відео

Сьогодні, 24 лютого, у Софійському соборі Києва відбувається молитва за Україну за участі президента Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської та європейських лідерів. В роковини повномасштабного вторгнення таким жестом лідери країн вирішили вшанувати пам'ять загиблих українців від російської агресії.

Трансляцію спільної молитви передає Новини.LIVE.

Європейські лідери помолилися за загиблих українців

Також серед учасників — голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александр Стубб, інші європейські лідери та представники різних конфесій України.

Першу молитву виголосив митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

"О Всесильний Господи, почуй наші молитви. Споглянь час важких випробувань на нашу державу Україну. Благослови та змістни наших воїнів, президента, владу, уряд та весь наш український народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливого миру тверди. Пошли грізного очільника Твого небесного воїнства, архістратига Михаїла, на допомогу нашим мужнім захисникам, щоб диявольські задуми агресора вони зруйнували та оберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу висилаємо Отцю і Синою, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків", — проголосив молитву митрополит.

В Україну у вівторок, 24 лютого, приїхали кілька високопосадовців та лідерів ЄС з нагоди річниці російського вторгнення. 

Також про війну висловився голова ОПУ Кирило Буданов, який пояснив, чого не варто очікувати від Росії. 

Володимир Зеленський Європейський союз Київ молитви війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
