Валентина Молодая в суде. Фото: кадр с видео Новости.

Во вторник, 24 ноября, во время судебного заседания по делу Валентины Молодой прокурор заявила, что клиника "Молода-Я" не имела лицензии на оказание экстренной медицинской помощи. В то же время Молодая подняла вопрос об условиях пребывания военнослужащих в здании в Петропавловской Борщаговке и сослалась на материалы временной комиссии Верховной Рады.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Прокурор сделала заявление о лицензии клиники "Молода-Я"

Во время заседания представительница обвинения предоставила суду копию лицензионного дела медицинского учреждения. Документы получили в рамках временного доступа к материалам клиники.

По словам прокурора, в перечне специальностей учреждения отсутствуют экстренная медицинская помощь, парамедики и специалисты по медицине неотложных состояний.

Кроме того, в документах нет информации об использовании автомобилей скорой помощи для осуществления такой деятельности.

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"Лицензия на такой вид деятельности этому учреждению не выдавалась", — подчеркнула прокурор.

Представительница обвинения также заявила, что здание в Петропавловской Борщаговке, где находились военнослужащие, являлось военным объектом, предназначенным для их временного размещения.

На какие материалы сослалась Валентина Молодая

Со своей стороны Молодая сообщила о намерении использовать стенограмму и материалы временной комиссии Верховной Рады, которая изучала обстоятельства пребывания военных в указанном здании.

Она обратила внимание на то, что в материалах комиссии не был четко определен статус помещения, в частности использовалось ли оно как пункт временной дислокации.

"Как люди могли находиться в том здании до шести месяцев?" — спросила Молодая.

Отдельно она обратила внимание на ответственность командиров воинских частей за обеспечение военнослужащих и поддержание дисциплины во время базовой общевойсковой подготовки.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что суд избрал меры пресечения еще шести участникам столкновений в Петропавловской Борщаговке. Четверых подозреваемых отправили под ночной домашний арест, а еще двоим назначили личное обязательство. Всего в рамках расследования правоохранители сообщили о подозрении 16 лицам.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал беспорядки возле пункта дислокации Нацгвардии в Киевской области. Глава государства выразил убеждение, что инцидент был заранее подготовлен.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, что несколько военнослужащих заявили о применении к ним физического насилия в доме в Петропавловской Борщаговке.