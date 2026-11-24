Валентина Молода в залі суду. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

У вівторок, 24 листопада, під час судового засідання у справі Валентини Молодої прокурор заявила, що клініка "Молода-Я" не мала ліцензії на надання екстреної медичної допомоги. Водночас Молода порушила питання щодо умов перебування військовослужбовців у будівлі в Петропавлівській Борщагівці та послалася на матеріали тимчасової комісії Верховної Ради.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Прокурор зробила заяву про ліцензію клініки "Молода-Я"

Під час засідання представниця обвинувачення надала суду копію ліцензійної справи медичного закладу. Документи отримали в межах тимчасового доступу до матеріалів клініки.

За словами прокурора, у переліку спеціальностей закладу відсутні екстрена медична допомога, парамедики та фахівці з медицини невідкладних станів.

Крім того, у документах немає інформації про використання автомобілів швидкої допомоги для здійснення такої діяльності.

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"Ліцензія на такий вид діяльності цій установі не надавалася", — наголосила прокурор.

Представниця обвинувачення також заявила, що будівля в Петропавлівській Борщагівці, де перебували військовослужбовці, була військовим об'єктом, призначеним для їхнього тимчасового розміщення.

На які матеріали послалася Валентина Молода

Зі свого боку Молода повідомила про намір використати стенограму та матеріали тимчасової комісії Верховної Ради, яка досліджувала обставини перебування військових у зазначеній будівлі.

Вона звернула увагу, що в матеріалах комісії не було чітко визначено статус приміщення, зокрема чи використовувалося воно як пункт тимчасової дислокації.

"Як люди могли перебувати в тій будівлі до шести місяців?" — запитала Молода.

Окремо вона звернула увагу на відповідальність командирів військових частин за забезпечення військовослужбовців і підтримання дисципліни під час базової загальновійськової підготовки.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що суд обрав запобіжні заходи ще шістьом учасникам сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Чотирьох підозрюваних відправили під нічний домашній арешт, а ще двом призначили особисте зобов'язання. Загалом у межах розслідування правоохоронці повідомили про підозру 16 особам.

Також Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський уперше прокоментував заворушення біля пункту дислокації Нацгвардії на Київщині. Глава держави висловив переконання, що інцидент був заздалегідь підготовлений.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що кілька військовослужбовців заявили про застосування до них фізичного насильства в будинку на Петропавлівській Борщагівці.