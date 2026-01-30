Видео
Морозы близко — сколько домов в Киеве до сих пор без отопления

Морозы близко — сколько домов в Киеве до сих пор без отопления

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 09:38
Крепкие морозы надвигаются на Киев — сколько многоэтажек без тепла
Люди греются у огня на улице Киева. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после аварийных отключений из-за российских атак. По состоянию на сейчас без отопления остаются 378 многоэтажных домов, большинство из которых расположены в Деснянском районе, в частности на Троещине. Еще часть домов находится в нескольких других районах Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Какова ситуация с восстановлением подачи тепла в дома в Киеве

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в течение предыдущих суток коммунальным службам удалось подключить к теплу более 100 жилых домов на Троещине. В ночное время тепло вернули еще в 50 многоэтажек.

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Коммунальные предприятия совместно с энергетиками продолжают работать в разных частях города, чтобы как можно быстрее вернуть отопление в дома жителей Киева.

Напомним, у киевлян начали массово взрываться батареи. Эксперт объяснил нюанс, что повлияло на массовые аварии. Самая тяжелая ситуация с теплоснабжением сложилась на Троещине в Киеве. Жители рассказали, как выживают в экстремальных условиях.

Также глава Деснянской РГА Максим Бахматов сказал, что будет с отоплением для жителей Троещины.

Отдельно в Киевтеплоэнерго объяснили, как будут начислять платежки за теплоснабжение в период массовых отключений.

Виталий Кличко Киев морозы теплоснабжение отопление
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
