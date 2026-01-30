Крепкие морозы надвигаются на Киев — сколько многоэтажек без тепла

Люди греются у огня на улице Киева. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после аварийных отключений из-за российских атак. По состоянию на сейчас без отопления остаются 378 многоэтажных домов, большинство из которых расположены в Деснянском районе, в частности на Троещине. Еще часть домов находится в нескольких других районах Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какова ситуация с восстановлением подачи тепла в дома в Киеве

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в течение предыдущих суток коммунальным службам удалось подключить к теплу более 100 жилых домов на Троещине. В ночное время тепло вернули еще в 50 многоэтажек.

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Коммунальные предприятия совместно с энергетиками продолжают работать в разных частях города, чтобы как можно быстрее вернуть отопление в дома жителей Киева.

