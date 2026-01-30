Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Морози на підході — скільки будинків в Києві досі без опалення

Морози на підході — скільки будинків в Києві досі без опалення

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 09:38
Міцні морози насуваються на Київ — скільки багатоповерхівок без тепла
Люди гріються біля вогню на вулиці Києва. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після аварійних відключень через російські атаки. Станом на зараз без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків, більшість із яких розташовані у Деснянському районі, зокрема на Троєщині. Ще частина будинків перебуває в кількох інших районах Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація з відновленням подачі тепла у будинки в Києві

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, протягом попередньої доби комунальним службам вдалося підключити до тепла понад 100 житлових будинків на Троєщині. У нічний час тепло повернули ще в 50 багатоповерхівок.

Роботи з відновлення теплопостачання тривають. Комунальні підприємства спільно з енергетиками продовжують працювати в різних частинах міста, щоб якнайшвидше повернути опалення в оселі мешканців Києва.

Нагадаємо, у киян почали масово вибухати батареї. Експерт пояснив нюанс, що вплинуло на масові аварії. Найважча ситуація з теплопостачанням склалася на Троєщині в Києві. Мешканці розповіли, як виживають в екстремальних умовах.

Також голова Деснянської РДА Максим Бахматов сказав, що буде з опаленням для мешканців Троєщини.

Окремо у Київтеплоененерго пояснили, як нараховуватимуть платіжки за теплопостачання у період масових відключень.

Віталій Кличко Київ морози теплопостачання опалення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації