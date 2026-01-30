Міцні морози насуваються на Київ — скільки багатоповерхівок без тепла

Люди гріються біля вогню на вулиці Києва. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після аварійних відключень через російські атаки. Станом на зараз без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків, більшість із яких розташовані у Деснянському районі, зокрема на Троєщині. Ще частина будинків перебуває в кількох інших районах Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Яка ситуація з відновленням подачі тепла у будинки в Києві

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, протягом попередньої доби комунальним службам вдалося підключити до тепла понад 100 житлових будинків на Троєщині. У нічний час тепло повернули ще в 50 багатоповерхівок.

Роботи з відновлення теплопостачання тривають. Комунальні підприємства спільно з енергетиками продовжують працювати в різних частинах міста, щоб якнайшвидше повернути опалення в оселі мешканців Києва.

Нагадаємо, у киян почали масово вибухати батареї. Експерт пояснив нюанс, що вплинуло на масові аварії. Найважча ситуація з теплопостачанням склалася на Троєщині в Києві. Мешканці розповіли, як виживають в екстремальних умовах.

Також голова Деснянської РДА Максим Бахматов сказав, що буде з опаленням для мешканців Троєщини.

Окремо у Київтеплоененерго пояснили, як нараховуватимуть платіжки за теплопостачання у період масових відключень.