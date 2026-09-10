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Главная Киев Мошенники выманили у 13-летней дочери военнослужащего более 2,5 млн грн

Мошенники выманили у 13-летней дочери военнослужащего более 2,5 млн грн

Ua ru
10 сентября 2026 18:53
В Киеве задержали мошенников, которые заставили ребенка отдать семейные сбережения
Средства и украшения, полученные мошенниками. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители раскрыли мошенническую схему, жертвой которой стала 13-летняя дочь военнослужащего. Злоумышленники убедили девочку, что её родителей могут посадить в тюрьму за якобы сотрудничество с российскими спецслужбами, после чего заставили передать все семейные сбережения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Аферисты обманули ребенка
Такси, водитель которого получил сумку с деньгами. Фото: Киевская городская прокуратура

Мошенники обманули ребенка

По данным прокуратуры, в конце августа девочка познакомилась в Telegram с человеком, который выдавал себя за её сверстника. После недолгого общения они договорились встретиться, однако новая знакомая в последний момент отменила встречу.

Вскоре девочка получила от мошенников видео, якобы записанное правоохранителями. В нём ей сообщили, что из-за переданных геолокационных данных она помогает спецслужбам РФ, а ее родителям за государственную измену грозит 25 лет лишения свободы.

Под психологическим давлением девочка собрала все ценности, которые были дома, и передала их водителю такси. В сумке находились 54,5 тысячи долларов США, 90 тысяч гривен и ювелирные украшения.

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После передачи денег девушка сразу рассказала обо всём родителям. Следствию повезло, что водитель такси ещё находился в Киеве.

Как выяснили правоохранители, мужчина не знал о преступном замысле. За вознаграждение в 10 тысяч гривен ему предложили доставить сумку в Сумы.

Под контролем правоохранителей водитель передал вещи заказчику, после чего были задержаны двое жителей Сум, которых следствие считает организаторами мошеннической схемы.

Двум подозреваемым было сообщено о подозрении в мошенничестве. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч и 200 тысяч гривен соответственно.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о вероятной схеме с закупкой оборудования для отопления Вишневской общины. Коммунальное предприятие арендовало когенерационную установку за 315 млн гривен, хотя она не соответствовала условиям тендера. Четырем фигурантам дела сообщили о подозрении.

Также Новини.LIVE писал о киевлянине, которого подозревают в многолетнем преследовании 11 женщин. Мужчина собирал информацию о потерпевших и пытался получить доступ к их банковским и личным аккаунтам. Подозреваемый находится за границей и объявлен в розыск.

дети афера Киевская область прокуратура преступление
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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