У Києві затримали шахраїв, які змусили дитину віддати сімейні заощадження

Отримані шахраями кошти та прикраси. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, жертвою якої стала 13-річна донька військовослужбовця. Зловмисники переконали дитину, що її батьків можуть ув'язнити за нібито співпрацю з російськими спецслужбами, після чого змусили передати всі сімейні заощадження.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Таксі, водій якого отримав сумку з грошима. Фото: Київська міська прокуратура

Шахраї ошукали дитину

За даними прокуратури, наприкінці серпня дівчина познайомилася в Telegram із людиною, яка видавала себе за її однолітку. Після нетривалого спілкування вони домовилися зустрітися, однак нова знайома в останній момент скасувала зустріч.

Невдовзі дитина отримала від шахраїв відео, нібито записане правоохоронцями. У ньому їй повідомили, що через передану геолокацію вона допомагає спецслужбам РФ, а її батькам за державну зраду загрожує 25 років ув'язнення.

Під психологічним тиском дівчина зібрала всі цінності, які були вдома, та передала їх водієві таксі. У сумці знаходилися 54,5 тисячі доларів США, 90 тисяч гривень та ювелірні прикраси.

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Після передачі грошей дівчина одразу розповіла про все батькам. Слідству пощастило, що водій таксі ще перебував у Києві.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік не знав про злочинний задум. За винагороду у 10 тисяч гривень йому запропонували доставити сумку до Сум.

Під контролем правоохоронців водій передав речі замовнику, після чого були затримані двоє жителів Сум, яких слідство вважає організаторами шахрайської схеми.

Двом підозрюваним повідомили про підозру у шахрайстві. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 500 тисяч та 200 тисяч гривень відповідно.

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