Мост Патона в Киеве. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Движение по мосту Патона в Киеве может прекратиться навсегда, если в него попадет хотя бы одна российская ракета. Конструкция уже давно находится в аварийном состоянии. Градостроитель Виктор Глеба призвал срочно усилить ПВО вокруг столичных мостов и реализовать отложенные инженерные проекты для их защиты.

Об этом Виктор Глеба заявил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Критическое состояние моста Патона

Киевская инфраструктура оказалась под двойной угрозой из-за износа конструкций и постоянных воздушных атак. Особое беспокойство вызывает мост Патона.

В эфире программы Вечір.LIVE эксперт по градостроительству Виктор Глеба поделился результатами собственных обследований столичных мостов. Еще в 2019 году специалисты составили подробный отчет об износе этих объектов. По словам Глебы, прогонная часть моста Патона в настоящее время находится в почти аварийном состоянии, что подтверждается видеозаписью, сделанной снизу конструкции.

"Следующим будет мост Патона, он находится в аварийном состоянии, и там уже любое попадание ракеты в прогонную или опорную часть станет для этого моста концом", — предупредил эксперт.

Читайте также:

Он подтвердил, что в случае вражеского попадания пролеты могут просто обрушиться.

"Сейчас этот мост точно находится в аварийном состоянии, и любое попадание в него полностью перекроет движение", — подчеркнул градостроитель.

Военная тактика РФ в отношении инфраструктуры в Киеве

Российские войска могут применить против киевских мостов классическую тактику уничтожения колонн.

"Кто знаком с военной тематикой, изучал тактику войны, тот знает, что сначала танки обстреливают последний танк колонны, а затем расстреливают всю колонну... Точно так же и здесь: верхний мост, нижний мост подвергаются удару, затем уничтожаются все мосты посередине", — пояснил Виктор Глеба.

Эксперт подчеркивает стратегическую важность сохранения Дарницкого и других ключевых мостов столицы, поскольку других удобных альтернатив для пересечения Днепра не существует.

"Переправы не спасут, никакие понтонные пролеты не спасут... Это полгода работы по сооружению насыпей и альтернативных переездов с левого на правый берег", — пояснил он.

Сейчас мосты спасает лишь эффективная работа украинских зенитчиков. Эксперт напомнил, что еще полгода назад предлагал создать над городом надежный защитный купол.

"Наилучшая защита — это создание купола, который будет рассчитывать баллистические траектории, и турелей на базе искусственного интеллекта, которые будут рассчитывать баллистическую траекторию цели и поражать её", — отметил Глеба.

Для усиления безопасности он советует задействовать все военные уровни защиты. Помимо противовоздушной обороны, мосту Патона требовалось физическое инженерное укрепление.

"Там есть специальные амортизаторы. Вот если бы их немного отремонтировали, если бы там сделали специальную конструкцию — проект есть, это можно было бы сделать за два года, то можно было бы установить эти рамы от существующих укрепленных опор, рамами накрыть мост, натянуть параллельные металлические прогоны. Натянуть специальные сетки, а не картофельные, как натягивали на Южный мост, а специальные железные сетки с оголовками в растяжке, специальными домкратами растягиваются эти сетки, это называется предварительной нагрузкой, то есть растягиваемая арматура", — пояснил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам Виктора Глебы, столичные мосты оказались в аварийном состоянии задолго до ракетных ударов, а главной причиной их разрушения стали перегруженные грузовики и нелегальный намыв песка у опор. По словам урбаниста Виктора Глебы, конструкции переправ, в частности Северного моста, были критически изношены еще до начала регулярных обстрелов.

После серии недавних российских атак по мостам, из-за угроз безопасности и необходимости срочно снизить нагрузку на переправы, в Киеве полностью обновили схемы движения между левым и правым берегами. Изменения правил проезда коснулись Северного, Южного мостов, а также моста Патона.

С 9 ноября МВД запустило резервные транспортные маршруты на трех ключевых мостах Днепра. Такие меры были введены в качестве превентивной меры, чтобы разбить плотные автомобильные потоки, уменьшить нагрузку на мостовые конструкции и избежать транспортного коллапса в городе.