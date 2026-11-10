Міст Патона в Києві. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Рух мостом Патона у Києві може зупинитися назавжди, якщо туди влучить хоча б одна російська ракета. Конструкція давно перебуває в аварійному стані. Містобудівник Віктор Глеба закликав терміново посилити ППО навколо столичних переправ та реалізувати відкладені інженерні проєкти для їхнього захисту.

Про це Віктор Глеба висловився в ефірі Вечір.LIVE.

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Критичний стан мосту Патона

Київська інфраструктура опинилася під подвійною загрозою через зношеність конструкцій та постійні повітряні атаки. Особливе занепокоєння викликає міст Патона.

В ефірі програми "Вечір.LIVE" експерт з містобудування Віктор Глеба поділився результатами власних обстежень столичних переправ. Ще у 2019 році фахівці склали детальний звіт щодо зношеності цих об'єктів. За словами Глеби, прогонна частина мосту Патона наразі є майже аварійною, що підтверджується відеофіксацією знизу конструкції.

"Наступний буде міст Патона, він аварійний і там вже просто будь-яке ураження ракетою в прогонну чи в опорну частину, буде тому мосту кінець", — попередив експерт.

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Він підтвердив, що у разі ворожого влучання прольоти можуть просто обвалитися.

"Зараз цей міст точно в аварійному стані, і будь-яке потрапляння в нього перекриє рух повністю", — наголосив містобудівник.

Військова тактика РФ щодо інфраструктури в Києві

Російські війська можуть застосувати проти київських мостів класичну тактику знищення колон.

"Хто знає військову тематику, досліджував тактику війни, той знає, що б'ють вперше танки в останній танк колони, а потім розстрілюють цю колону... Так само тут, верхній міст, нижній міст вражається, потім знищуються всі мости посередині", — пояснив Віктор Глєба.

Фахівець наголошує на стратегічній важливості збереження Дарницького та інших ключових мостів столиці, оскільки інших зруччних альтернатив для перетину Дніпра не існує.

"Переправи не врятують, ніякі понтонні прогони не врятують... Це пів року робити насипи і альтернативні переїзди з лівого на правий берег", — пояснив він.

Наразі мости рятує лише ефективна робота українських зенітників. Експерт нагадав, що ще пів року тому пропонував створити над містом надійний захисний купол.

"Найбільший захист — це створення куполу, який буде вираховувати балістичні траєкторії, і турелі на штучному інтелекті, які будуть вираховувати балістичну траєкторію цілі і вражати це", — зазначив Глеба.

Для посилення безпеки він радить залучити всі військові рівні захисту. Окрім протиповітряної оборони, міст Патона потребував фізичного інженерного посилення.

"Там оці спеціальні амортизатори. От якби їх трошки поремонтували, якби там зробили конструкцію спеціальну, є проєкт, можна було це за два роки зробити, то можна було б оці рами поставити від існуючих укріплених опор, рамами накрити міст, натягти прогони паралельні металеві. Сітки натягти спеціальні, не картопляні, як натягали на Південний міст, а спеціальні залізні сітки з оголовками в розтяжку, спеціальними домкратами розтягуються ці сітки, називається попереднє навантаження, тобто розтяжувана арматура", — пояснив експерт.

Новини.LIVE повідомляли, що за оцінками Віктора Глеби, столичні мости опинилися в аварійному стані задовго до ракетних ударів, а головною причиною їхнього руйнування стали перевантажені фури та нелегальний намив піску біля опор. За словами урбаніста Віктора Глеби, конструкції переправ, зокрема Північного мосту, були критично зношені ще до початку регулярних обстрілів.

Після серії нещодавніх російських атак по мостах, через загрози безпеці та необхідність терміново знизити навантаження на переправи у Києві повністю оновили схеми руху між лівим і правим берегами. Зміни правил проїзду торкнулися Північного, Південного мостів, а також мосту Патона.

З 9 листопада МВС запустило резервні транспортні маршрути на трьох ключових мостах Дніпра. Такі заходи запровадили як запобіжний крок, щоб розбити щільні автомобільні потоки, зменшити тиск на мостові конструкції та уникнути транспортного колапсу в місті.