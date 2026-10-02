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Главная Киев Мосты в Киеве частично перекрыты: как добраться на правый берег

Мосты в Киеве частично перекрыты: как добраться на правый берег

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2 октября 2026 12:55
Закрытые мосты Киева: как сегодня добраться до правого берега
Пробки в Киеве 2 октября. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 октября, Киев оказался парализован масштабными пробками. Сейчас переезд через Днепр занимает более двух часов. Автобусы курсируют с изменениями в расписании и задержками, а цены на такси достигли рекордных отметок. Чтобы сэкономить время и деньги, горожане ищут попутчиков или выбирают железную дорогу.

Новини.LIVE расскажет, как добраться с левого берега на правый в Киеве 2 октября.

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Как можно добраться на правый берег Киева 2 октября

Жители столицы массово объединяются в Telegram-сообществах для поиска водителей. Те же, кто живет на Позняках или Осокорках и обладает хорошей физической выносливостью, выбирают радикальный, но бесплатный вариант — преодолевают Южный и другие мосты пешком.

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Киевляне предлагают друг другу помощь с подвозкой. Фото: скриншот
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Люди делятся лайфхаками, как можно добраться до нужного берега. Фото: скриншот

Официально левый и правый берега столицы сейчас соединяют 15 автобусных маршрутов (в частности, № 21, 51, 55, 73, 101, 109, 114, 115, 118 и временный 1-М) и два троллейбуса — № 43 и 50.

Однако из-за транспортного коллапса транспорт либо стоит в многокилометровых пробках, либо проезжает промежуточные остановки без посадки из-за переполненности салонов. Пассажиры ждут транспорт не менее 40 минут, а дорога от Дарницкой площади может занять около двух с половиной часов.

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Схема временного изменения маршрута для автобусов № 22 и № 91. Фото: КГГА

Из-за перекрытия коммунальщикам пришлось экстренно изменить схемы движения:

  • Автобусы № 22 и 91 в сторону правого берега следуют по Дарницкому мосту (через проспект Николая Бажана, Днепровскую набережную, улицы Березняковскую, Юрия Шумского, Петра Радзиня и Надднепрянское шоссе), а обратно возвращаются по измененному маршруту через мост Патона.
  • Автобусы № 111, 110 и 112 возобновили привычные направления, однако сильно отстают от утвержденных графиков.

Самым быстрым автобусным вариантом на данный момент остается маршрут № 111, который курсирует по Подольскому мосту, но время в пути от Дарницкой площади составляет ориентировочно полтора часа.

Курсирует ли городская железная дорога в Киеве 2 октября

В таких условиях самым эффективным способом пересечь Днепр стала городская железная дорога. В компании утром заверили, что транспорт продолжает работу.

Поезда отправляются со станции "Дарница" как через Дарницкий мост на Выдубичи, так и через старый железнодорожный мост на Почайну. Правда, поезд Б07 из Святошина отправился с опозданием.

В качестве альтернативного лайфхака горожане используют любые пригородные электрички, например "Гребинка — Киев-Волынский", билет на которую из Дарницы через приложение стоит 30 гривен. Однако железнодорожное сообщение имеет существенный недостаток: движение всего киевского кольца останавливается на время воздушных тревог, что создает риск часами ждать на платформах станций.

Новини.LIVE сообщали, что ночные и утренние атаки российских беспилотников 1 и 2 октября нанесли серьезный удар по транспортной инфраструктуре столицы. Зафиксировано попадание по Южному мосту, а в одном из районов поврежден жилой дом и автомобили.

Из-за перекрытия и ограничения движения на мостах пересечь Днепр стало крайне сложно. Транспортный коллапс мгновенно привел к росту цен на такси. Утром по популярным маршрутам с левого берега в центр города стоимость поездки превышала 1 500 гривен. Однако и водителям, и пассажирам все равно приходится стоять в длительных пробках.

Киев пробки общественный транспорт Левый Берег Правый берег
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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