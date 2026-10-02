Закриті мости Києва: як доїхати на правий берег сьогодні

Затори в Києві 2 жовтня. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 2 жовтня, Київ скували масштабні затори. Зараз переїзд через Дніпро тепер займає понад дві години. Автобуси курсують зі змінами та затримками, а ціни на таксі перевезення сягнули рекордних позначок. Аби зекономити час і гроші, містяни шукають попутників або обирають залізницю.

Новини.LIVE розповість, як дістатися з лівого берега на правий в Києві 2 жовтня.

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Як можна приїхати на правий берег Києва 2 жовтня

Жителі столиці масово кооперуються у Telegram-спільнотах для пошуку водіїв. Ті ж, хто мешкає на Позняках чи Осокорках і має фізичну витримку, обирають радикальний, але безкоштовний варіант — долають Південний та інші мости пішки.

Кияни пропонують один одному допомогу з підвезеннями. Фото: скриншот

Люди діляться лайфхаками, як можна дістатися до потрібного берега. Фото: скриншот

Офіційно лівий та правий береги столиці зараз з'єднують 15 автобусних маршрутів (зокрема № 21, 51, 55, 73, 101, 109, 114, 115, 118 та тимчасовий 1-М) і два тролейбуси — № 43 та 50.

Однак через колапс транспорт або стоїть у багатокілометрових заторах, або проїжджає проміжні зупинки без посадки через переповненість салонів. Пасажири чекають на транспорт щонайменше 40 хвилин, а дорога від Дарницької площі може тривати близько двох із половиною годин.

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Схема тимчасової зміни руху для автобусів №22 та №91. Фото: КМДА

Через перекриття комунальникам довелося екстрено змінити схеми руху:

Автобуси № 22 та 91 у бік правого берега їдуть Дарницьким мостом (через проспект Миколи Бажана, Дніпровську набережну, вулиці Березняківську, Юрія Шумського, Петра Радзіня та Наддніпрянське шосе), а назад повертаються зміненим маршрутом через міст Патона.

у бік правого берега їдуть Дарницьким мостом (через проспект Миколи Бажана, Дніпровську набережну, вулиці Березняківську, Юрія Шумського, Петра Радзіня та Наддніпрянське шосе), а назад повертаються зміненим маршрутом через міст Патона. Автобуси № 111, 110 та 112 відновили звичні напрямки, проте сильно вибиваються із затверджених графіків.

Найшвидшим автобусним варіантом наразі залишається маршрут № 111, який курсує Подільським мостом, але час у дорозі від Дарницької площі становить орієнтовно півтори години.

Чи курсує залізниця в Києві 2 жовтня

За таких умов найдієвішим способом перетнути Дніпро стала міська залізниця. У компанії зранку запевнили, що транспорт продовжує роботу.

Поїзди відправляються зі станції "Дарниця" як через Дарницький міст на Видубичі, так і через старий залізничний міст на Почайну. Щоправда, потяг Б07 зі Святошина рушив зі спізненням.

Як альтернативний лайфхак містяни використовують будь-які приміські електрички, наприклад "Гребінка — Київ-Волинський", квиток на яку з Дарниці через застосунок коштує 30 гривень. Проте залізничне сполучення має суттєвий недолік, адже рух усього київського кільця зупиняється на час повітряних тривог, що створює ризик годинами чекати на платформах станцій.

Новини.LIVE інформували, що нічні та ранкові атаки російських безпілотників 1 та 2 жовтня призвели до серйозного удару по транспортній інфраструктурі столиці. Зафіксовано влучання по Південному мосту, а в одному з районів пошкоджено житловий будинок та автомобілі.

Через перекриття й обмеження руху на мостах перетнути Дніпро стало вкрай важко. Транспортний колапс миттєво підняв ціни на таксі. Зранку за популярними маршрутами з лівого берега до центру міста вартість поїздки перевищувала 1 500 гривень. Проте, водіям та пасажирам однаково доводиться стояти в тривалих заторах.