Україна
Мосты вместо света — Кличко обвинили в энергетическом провале

Мосты вместо света — Кличко обвинили в энергетическом провале

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 06:57
Кличко обвинили в пренебрежении энергетикой - финансировал мосты и метро в Киеве, вместо автономного питания
Нардеп Вадим Ивченко. Фото: Кадр из эфира

Столица до сих пор не имеет полноценной системы автономного питания, несмотря на колоссальные возможности городского бюджета. Киевская власть сознательно выбрала финансирование крупных строек вместо системной подготовки к блэкаутам.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

Читайте также:

Почему в Киеве пропадает свет и куда ушли деньги громады

Киев воюет четвертый год, а мэрия так и не создала децентрализованную энергосистему. Хотя бюджет столицы — самый большой в Украине и денег было достаточно, отметил Ивченко.

Вместо мобильных энергоблоков для больниц город финансировал новые мосты. Чиновники сосредоточились на дорогах и развитии метро. Энергетическая безопасность оказалась в хвосте приоритетов. Мэрия просто надеялась на везение.

"Фактически, власть этим пренебрегла, она подумала, что достаточно той генерации, которая есть. А генерация частная, государственная... Пусть они ее сами защищают, частники и государственники", — сказал Ивченко.

Нардеп также затронул тему коррупции. Он упомянул о вероятных "откатах", которые могут достигать 40% на городских подрядах. Такие расходы вымывают ресурсы. Деньги, необходимые для выживания города под обстрелами, тратятся неэффективно.

Ивченко настаивает на публичной оценке действий городского руководства. Мэр должен объяснить, почему приоритеты чиновников так сильно разошлись с реальными потребностями киевлян.

Ранее расследовать действия мэра Виталия Кличко призвал и нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Он считает, что надо проверить каждого чиновника КГГА: от мэра до руководителей ЖЭКов.

Сам мэр Киева рассказал о работе столичных коммунальщиков. Они продолжают восстанавливать инфраструктуру, поврежденную атаками врага.

Виталий Кличко Киев КГГА Вадим Ивченко энергетика свет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
