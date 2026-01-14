Кличка звинуватили в нехтуванні енергетикою — фінансував мости та метро у Києві, замість автономного живлення

Нардеп Вадим Івченко. Фото: Кадр з етеру

Столиця досі не має повноцінної системи автономного живлення, попри колосальні можливості міського бюджету. Київська влада свідомо обрала фінансування великих будівництв замість системної підготовки до блекаутів.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

Київ воює четвертий рік, а мерія так і не створила децентралізовану енергосистему. Хоча бюджет столиці — найбільший в Україні й грошей було вдосталь, зазначив Івченко.

Замість мобільних енергоблоків для лікарень місто фінансувало нові мости. Чиновники зосередилися на дорогах та розбудові метро. Енергетична безпека опинилася в хвості пріоритетів. Мерія просто сподівалася на везіння.

"Фактично, влада цим знехтувала, вона подумала, що достатньо тієї генерації, яка є. А генерація приватна, державна... Хай вони її самі захищають, приватники та державники", — сказав Івченко.

Нардеп також зачепив тему корупції. Він згадав про ймовірні "відкати", які можуть сягати 40% на міських підрядах. Такі витрати вимивають ресурси. Гроші, необхідні для виживання міста під обстрілами, витрачаються неефективно.

Івченко наполягає на публічній оцінці дій міського керівництва. Мер має пояснити, чому пріоритети чиновників так сильно розійшлися з реальними потребами киян.

Раніше розслідувати дії мера Віталія Кличка закликав і нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Він вважає, що треба перевірити кожного чиновника КМДА: від мера до керівників ЖЕКів.

Сам мер Києва розповів про роботу столичних комунальників. Вони продовжують відновлювати інфраструктуру, пошкоджену атаками ворога.