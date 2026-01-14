Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Мости замість світла — Кличка звинуватили в енергетичному провалі

Мости замість світла — Кличка звинуватили в енергетичному провалі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:57
Кличка звинуватили в нехтуванні енергетикою — фінансував мости та метро у Києві, замість автономного живлення
Нардеп Вадим Івченко. Фото: Кадр з етеру

Столиця досі не має повноцінної системи автономного живлення, попри колосальні можливості міського бюджету. Київська влада свідомо обрала фінансування великих будівництв замість системної підготовки до блекаутів.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

Реклама
Читайте також:

Чому в Києві зникає світло і куди пішли гроші громади

Київ воює четвертий рік, а мерія так і не створила децентралізовану енергосистему. Хоча бюджет столиці — найбільший в Україні й грошей було вдосталь, зазначив Івченко.

Замість мобільних енергоблоків для лікарень місто фінансувало нові мости. Чиновники зосередилися на дорогах та розбудові метро. Енергетична безпека опинилася в хвості пріоритетів. Мерія просто сподівалася на везіння.

"Фактично, влада цим знехтувала, вона подумала, що достатньо тієї генерації, яка є. А генерація приватна, державна... Хай вони її самі захищають, приватники та державники", — сказав Івченко.

Нардеп також зачепив тему корупції. Він згадав про ймовірні "відкати", які можуть сягати 40% на міських підрядах. Такі витрати вимивають ресурси. Гроші, необхідні для виживання міста під обстрілами, витрачаються неефективно.

Івченко наполягає на публічній оцінці дій міського керівництва. Мер має пояснити, чому пріоритети чиновників так сильно розійшлися з реальними потребами киян. 

Раніше розслідувати дії мера Віталія Кличка закликав і нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Він вважає, що треба перевірити кожного чиновника КМДА: від мера до керівників ЖЕКів.

Сам мер Києва розповів про роботу столичних комунальників. Вони продовжують відновлювати інфраструктуру, пошкоджену атаками ворога.

Віталій Кличко Київ КМДА Вадим Івченко енергетика світло
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації