В Киеве военный угрожал прохожему автоматом

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве на Голосеевском проспекте военнослужащий с трофейным автоматом набросился на прохожего. Причиной агрессии стала иностранная музыка, которую слушал потерпевший. Полиция оперативно задержала мужчину в гаражном кооперативе и передала дело следователям Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Нацполиции.

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В Киеве задержали мужчину за угрозы оружием прохожему

В Киеве на Голосеевском проспекте местный житель обратился в полицию из-за угроз со стороны мужчины.

Инцидент произошел на территории одного из гаражных кооперативов, где к прохожему внезапно подошел агрессивно настроенный вооруженный мужчина. Он сразу же спровоцировал ссору, открыто угрожая применить автомат. Как позже объяснил сам нападавший, его возмутила иностранная музыка, которая играла у потерпевшего.

Пострадавший не растерялся и сразу вызвал правоохранителей. На вызов прибыли патрульные экипажи и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Они задержали агрессора непосредственно на месте стычки.

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Изъятый автомат. Фото: Нацполиция Украины

Выяснилось, что нападавшим является действующий военнослужащий. Автомат, которым он пугал киевлянина, оказался трофейным. Мужчина привез оружие из зоны ведения боевых действий. Полицейские сразу изъяли автомат. Поскольку фигурант имеет статус военнослужащего, столичные правоохранители передали его сотрудникам Государственного бюро расследований для проведения дальнейших процессуальных действий.

Новини.LIVE сообщали о резонансном вооруженном конфликте в Киеве в ночь на 2 сентября с участием силовиков. Официальная позиция СБУ заключается в том, что группа вооруженных военных напала на следователей во время расследования дела о подготовке теракта ФСБ. В то же время непубличные источники журналистов заявляют о прямой перестрелке между бойцами СБУ и ГУР.

Расследованием подробностей ночной перестрелки уже занялись ГБР и Офис генерального прокурора. На вооруженное противостояние ведомств в столице также публично отреагировал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Тем временем защита военного ГУР Степана Каплунова раскрыла предысторию конфликта. По словам адвоката, разведчика похитили ещё 23 августа, и более недели никто не знал о его судьбе. Лишь в ночь на 1 сентября сотрудники СБУ доставили его в собственное жильё для проведения "неотложного обыска". Юрист подчеркивает грубое нарушение закона, ведь силовики провели обыск через десять дней после фактического насильственного удержания подозреваемого, что полностью противоречит сути неотложных следственных действий.