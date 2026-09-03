Військовий погрожував перехожому автоматом у Києві

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція України

У Києві на проспекті Голосіївському військовослужбовець із трофейним автоматом накинувся на перехожого. Причиною агресії стала іноземна музика, яку слухав потерпілий. Поліція оперативно затримала чоловіка в гаражному кооперативі та передала справу слідчим Державного бюро розслідувань.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Нацполіції.

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У Києві затримали чоловіка за погрози зброєю перехожому

У Києві на проспекті Голосіївському місцевий житель звернувся до поліції через погрози чоловіка.

Інцидент розгорнувся на території одного з гаражних кооперативів, де до перехожого раптово підійшов агресивно налаштований озброєний чоловік. Він одразу спровокував сварку, відкрито погрожуючи застосувати автомат. Як пізніше пояснив сам нападник, його обурила іноземна музика, яка грала в потерпілого.

Постраждалий не розгубився і відразу викликав правоохоронців. На виклик прибули патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Вони затримали агресора безпосередньо на місці сутички.

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Вилучений автомат. Фото: Нацполіція України

З'ясувалося, що нападником є чинний військовослужбовець. Автомат, яким він лякав киянина, виявився трофейним. Чоловік привіз зброю із зони ведення бойових дій. Поліцейські одразу вилучили автоат. Оскільки фігурант має статус військового, столичні правоохоронці передали його співробітникам Державного бюро розслідувань для проведення подальших процесуальних дій.

Новини.LIVE інформували про резонансний збройний конфлікт у Києві у ніч проти 2 вересня за участю силовиків. Офіційна позиція СБУ полягає в тому, що група озброєних військових напала на слідчих під час розслідування справи про підготовку теракту ФСБ. Водночас непублічні джерела журналістів заявляють про пряму перестрілку між бійцями СБУ та ГУР.

З'ясуванням деталей нічної стрілянини вже зайнялися ДБР та Офіс генерального прокурора. На збройне протистояння відомств у столиці також публічно відреагував керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Тим часом захист військового ГУР Степана Каплунова розкрив передісторію конфлікту. За словами адвоката, розвідника викрали ще 23 серпня, і понад тиждень ніхто не знав про його долю. Лише в ніч на 1 вересня співробітники СБУ доправили його до власного помешкання заради "невідкладного обшуку". Юрист підкреслює грубе порушення закону, адже силовики влаштували обшук через десять днів після фактичного силового утримання підозрюваного, що повністю суперечить суті невідкладних слідчих дій.