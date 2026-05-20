На Киевщине благотворительные фонды устроили схему для уклонистов

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине дельцов, которые маскировали схему для уклонистов под благотворительную деятельность. Руководители двух местных фондов вместе с сообщником предлагали военнообязанным фиктивное бронирование или нелегальное пересечение границы за солидную сумму в 16 тысяч долларов.

Злоумышленники разработали четкий план и предлагали своим клиентам два варианта избежания мобилизации на выбор. Первый путь заключался в фиктивном трудоустройстве на одно из предприятий критической инфраструктуры, что давало уклонистам право на вполне официальную отсрочку от призыва. Для тех, кто стремился полностью покинуть страну, дельцы предлагали нелегальный побег через западную границу без стандартного прохождения пунктов пропуска.

Организаторы планировали привлекать специальных проводников в приграничных областях, которые хорошо ориентировались в местных горах и знали безопасные водоемы вне зон пограничного контроля. Схему организовали двое руководителей местных благотворительных организаций, а клиентов для них подыскивал безработный житель столицы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные намерения группы и задержали всех трех фигурантов именно во время передачи очередной части взятки. Во время неотложных обысков в помещениях и автомобилях подозреваемых правоохранители нашли неопровержимые доказательства их вины. Среди изъятого есть телефоны с доказательствами переписок, флэш-носители и поддельные документы, которые использовались для реализации сделки.

Сейчас задержанным официально объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд решает вопрос об избрании для них меры пресечения. Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры продолжают расследование, чтобы установить всех возможных участников этой схемы.

