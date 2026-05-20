Главная Киев На Киевщине благотворительные фонды устроили схему для уклонистов

На Киевщине благотворительные фонды устроили схему для уклонистов

Дата публикации 20 мая 2026 14:58
Задержание фигуранта уголовного дела. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала на Киевщине дельцов, которые маскировали схему для уклонистов под благотворительную деятельность. Руководители двух местных фондов вместе с сообщником предлагали военнообязанным фиктивное бронирование или нелегальное пересечение границы за солидную сумму в 16 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

СБУ разоблачили благотворителей на организации схем для избежания мобилизации

Злоумышленники разработали четкий план и предлагали своим клиентам два варианта избежания мобилизации на выбор. Первый путь заключался в фиктивном трудоустройстве на одно из предприятий критической инфраструктуры, что давало уклонистам право на вполне официальную отсрочку от призыва. Для тех, кто стремился полностью покинуть страну, дельцы предлагали нелегальный побег через западную границу без стандартного прохождения пунктов пропуска.

Организаторы планировали привлекать специальных проводников в приграничных областях, которые хорошо ориентировались в местных горах и знали безопасные водоемы вне зон пограничного контроля. Схему организовали двое руководителей местных благотворительных организаций, а клиентов для них подыскивал безработный житель столицы.

Переписка организаторов. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступные намерения группы и задержали всех трех фигурантов именно во время передачи очередной части взятки. Во время неотложных обысков в помещениях и автомобилях подозреваемых правоохранители нашли неопровержимые доказательства их вины. Среди изъятого есть телефоны с доказательствами переписок, флэш-носители и поддельные документы, которые использовались для реализации сделки.

Сейчас задержанным официально объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд решает вопрос об избрании для них меры пресечения. Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры продолжают расследование, чтобы установить всех возможных участников этой схемы.

Также, как писали ранее Новини.LIVE, в Киеве разоблачили иностранца, который работал на российских агентов и поджигал машины. Но он обманывал кураторов и клеил наклейки на обычные машины, якобы они принадлежат военным.

Несколько дней назад, 18 мая, в Киеве в Деснянском районе произошла стрельба. Полиция задержала подозреваемого.

СБУ Киев благотворительность уклонисты
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
