На Київщині благодійні фонди влаштували схему для ухилянтів

Затримання фігуранта кримінальної справи. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на Київщині ділків, які маскували схему для ухилянтів під благодійну діяльність. Керівники двох місцевих фондів разом із спільником пропонували військовозобов'язаним фіктивне бронювання або нелегальний перетин кордону за солідну суму у 16 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ викрили благодійників на організації схем для уникнення мобілізації

Зловмисники розробили чіткий план і пропонували своїм клієнтам два варіанти уникнення мобілізації на вибір. Перший шлях полягав у фіктивному працевлаштуванні на одне з підприємств критичної інфраструктури, що давало ухилянтам право на цілком офіційну відстрочку від призову. Для тих, хто прагнув повністю залишити країну, ділки пропонували нелегальну втечу через західний кордон без стандартного проходження пунктів пропуску.

Організатори планували залучати спеціальних провідників у прикордонних областях, які добре орієнтувалися в місцевих горах та знали безпечні водойми поза зонами прикордонного контролю. Схему організували двоє керівників місцевих благодійних організацій, а клієнтів для них підшукував безробітний мешканець столиці.

Листування організаторів. Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували злочинні наміри групи та затримали всіх трьох фігурантів саме під час передачі чергової частини хабаря. Під час невідкладних обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних правоохоронці знайшли неспростовні докази їхньої провини. Серед вилученого є телефони з доказами переписок, флеш-носії та підроблені документи, які використовувалися для реалізації оборудки.

Наразі затриманим офіційно оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд вирішує питання щодо обрання для них запобіжного заходу. Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури продовжують розслідування, щоб встановити всіх можливих учасників цієї схеми.

