Похищение и убийство братьев в Киевской области: правоохранительные органы подозревают военных

Объявление подозрения фигурантам. Фото: Нацполиция

В Киевской области группе военнослужащих предъявили подозрение по факту похищения и жестокого убийства двух человек, которые были братьями. Они перестали выходить на связь, а впоследствии правоохранители обнаружили их тела, закопанные в лесополосе на территории Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Похищение и убийство двух братьев в Киевской области

Информация об исчезновении братьев поступила в полицию Киевской области 3 июля, после чего правоохранители немедленно начали масштабные поисковые мероприятия. В ходе осмотра жилища пропавших были зафиксированы признаки тяжкого преступления:

поврежденную систему видеонаблюдения;

следы от выстрелов;

другие вещественные доказательства.

Правоохранители проанализировали записи с десятков камер видеонаблюдения, отследили маршруты движения транспорта, идентифицировали причастные автомобили и собрали доказательства, которые позволили шаг за шагом восстановить ход событий преступления.

"В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции при помощи криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими", — говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что накануне между одним из братьев и местной жительницей произошел словесный конфликт, поскольку молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья отреагировали нецензурной бранью. Впоследствии муж местной жительницы, который является военнослужащим, потребовал от них извинений перед женой, однако те грубо отказались.

Решив отомстить, фигурант привлек к преступному плану других военных.

По версии следствия, подозреваемые проникли на территорию частного домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой посадили двух мужчин в автомобиль и вывезли их в другой регион. Там их незаконно удерживали в течение длительного времени, после чего убили.

Место сокрытия тел. Фото: Нацполиция

А 9 июля правоохранители установили место сокрытия тел убитых братьев. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.

В ходе дальнейших следственных мероприятий правоохранители задержали еще одного военнослужащего, которому объявили подозрение в умышленном убийстве двух человек. Именно он во время проведения следственного эксперимента указал место сокрытия тел погибших.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой", — отметили в полиции.

Одному из фигурантов объявили подозрение в умышленном убийстве двух человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В отношении вышеуказанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, 13 июля в Подольском районе Киева правоохранители задержали бывшего командира бригады, которому объявлено подозрение. Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Задержанный экс-командир. Фото: Нацполиция

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов задержан по подозрению в организации убийства двух братьев в Киевской области. Глава государства подтвердил, что среди подозреваемых есть бывший руководитель этой бригады.

Ранее Лучанову было предъявлено подозрение в похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Аналогичные подозрения также были предъявлены установленным участникам организованной преступной группы.