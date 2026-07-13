Похищение и убийство братьев в Киевской области: правоохранительные органы подозревают военных

На Киевщине военным предъявлено подозрение в похищении и убийстве двух братьев
В Киевской области группе военнослужащих предъявили подозрение по факту похищения и жестокого убийства двух человек, которые были братьями. Они перестали выходить на связь, а впоследствии правоохранители обнаружили их тела, закопанные в лесополосе на территории Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.
Похищение и убийство двух братьев в Киевской области
Информация об исчезновении братьев поступила в полицию Киевской области 3 июля, после чего правоохранители немедленно начали масштабные поисковые мероприятия. В ходе осмотра жилища пропавших были зафиксированы признаки тяжкого преступления:
- поврежденную систему видеонаблюдения;
- следы от выстрелов;
- другие вещественные доказательства.
Правоохранители проанализировали записи с десятков камер видеонаблюдения, отследили маршруты движения транспорта, идентифицировали причастные автомобили и собрали доказательства, которые позволили шаг за шагом восстановить ход событий преступления.
"В результате спецопераций оперативники уголовного розыска, следователи ГУНП в Киевской области, Белоцерковского районного управления полиции при помощи криминальных аналитиков и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и внутренней безопасности ВСУ задержали девять подозреваемых. Все они являются военнослужащими", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что накануне между одним из братьев и местной жительницей произошел словесный конфликт, поскольку молодые люди громко слушали музыку и катались на мотоциклах. В ответ на замечание братья отреагировали нецензурной бранью. Впоследствии муж местной жительницы, который является военнослужащим, потребовал от них извинений перед женой, однако те грубо отказались.
Решив отомстить, фигурант привлек к преступному плану других военных.
По версии следствия, подозреваемые проникли на территорию частного домовладения потерпевших, применив огнестрельное оружие, силой посадили двух мужчин в автомобиль и вывезли их в другой регион. Там их незаконно удерживали в течение длительного времени, после чего убили.
А 9 июля правоохранители установили место сокрытия тел убитых братьев. В ходе осмотра обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, свидетельствующие об особой жестокости совершенного преступления.
В ходе дальнейших следственных мероприятий правоохранители задержали еще одного военнослужащего, которому объявили подозрение в умышленном убийстве двух человек. Именно он во время проведения следственного эксперимента указал место сокрытия тел погибших.
"Следователи следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении восьми участникам организованной преступной группы в незаконном лишении свободы и похищении людей (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой", — отметили в полиции.
Одному из фигурантов объявили подозрение в умышленном убийстве двух человек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В отношении вышеуказанных подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, 13 июля в Подольском районе Киева правоохранители задержали бывшего командира бригады, которому объявлено подозрение. Ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов задержан по подозрению в организации убийства двух братьев в Киевской области. Глава государства подтвердил, что среди подозреваемых есть бывший руководитель этой бригады.
Ранее Лучанову было предъявлено подозрение в похищении и убийстве двух гражданских лиц в Киевской области. Аналогичные подозрения также были предъявлены установленным участникам организованной преступной группы.