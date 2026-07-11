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Главная Киев В Белой Церкви произошла стрельба: 18-летнего юношу госпитализировали

В Белой Церкви произошла стрельба: 18-летнего юношу госпитализировали

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 23:13
Стрельба в Белой Церкви 11 июля: ранен 18-летний парень, полиция разыскивает стрелка
Полицейский. Фото иллюстративное: Нацполиция

Вечером 11 июля в центре Белой Церкви произошла стрельба, в результате которой пострадал 18-летний парень. Правоохранители уже начали расследование и устанавливают личность нападавшего.

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает Новини.LIVE.

Подробности инцидента в Белой Церкви

По предварительным данным, около 19:38 в полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что на улице Ярослава Мудрого неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил юношу.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и патрульные полицейские. В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелка и все обстоятельства происшествия. После завершения первоочередных следственных действий инциденту будет дана соответствующая правовая квалификация.

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полиция Киевская область Белая Церковь
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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