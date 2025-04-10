Взрывы на Киевщине 10 апреля - что известно

На Киевщине прогремели взрывы — что известно
В четверг, 10 апреля, в Киевской области прогремели взрывы. Из-за вражеских дронов работали силы ПВО.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
Что известно об обстреле Киевской области
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
В КОВА отметили о необходимости находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 17:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, что ранее в Днепре был слышен взрыв из-за скоростной цели. В результате атаки есть погибший.
Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.
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