Взрывы на Киевщине 10 апреля - что известно

Силы ПВО сбивают вражеские дроны. Фото: Генштаб

В четверг, 10 апреля, в Киевской области прогремели взрывы. Из-за вражеских дронов работали силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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Что известно об обстреле Киевской области

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

В КОВА отметили о необходимости находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 17:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта тревог по состоянию на 17.00 10 апреля Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в Днепре был слышен взрыв из-за скоростной цели. В результате атаки есть погибший.

Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.