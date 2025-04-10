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На Киевщине прогремели взрывы — что известно

10 апреля 2025 17:01
Анастасия Писаненко - редактор
Взрывы на Киевщине 10 апреля - что известно
Силы ПВО сбивают вражеские дроны. Фото: Генштаб
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 10 апреля, в Киевской области прогремели взрывы. Из-за вражеских дронов работали силы ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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Пост КОВА. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Киевской области

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

В КОВА отметили о необходимости находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавили в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 17:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

На Киевщине прогремели взрывы — что известно - фото 2
Карта тревог по состоянию на 17.00 10 апреля Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в Днепре был слышен взрыв из-за скоростной цели. В результате атаки есть погибший.

Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.

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