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У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ

10 квітня 2025 13:00
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Києва 10 квітня - кількість постраждалих зросла
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Анастасія Писаненко - редактор

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко  у Telegrаm у четвер 10 квітня.

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Пост Віталія Кличка. Фото: скріншот

Що відомо про наслідки обстрілу Києва

"Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю", — написав Кличко.

За його словами, загалом постраждали четверо людей. Двоє — в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня. 

Крім того, у ніч проти 10 квітня окупанти здійснили масштабну атаку та випустили загалом 145 безпілотників.

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