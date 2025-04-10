Обстріл Києва 10 квітня - кількість постраждалих зросла

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegrаm у четвер 10 квітня.

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Що відомо про наслідки обстрілу Києва

"Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю", — написав Кличко.

За його словами, загалом постраждали четверо людей. Двоє — в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня.

Крім того, у ніч проти 10 квітня окупанти здійснили масштабну атаку та випустили загалом 145 безпілотників.