Обстріл Києва 10 квітня - кількість постраждалих зросла

У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegrаm у четвер 10 квітня.
Що відомо про наслідки обстрілу Києва
"Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю", — написав Кличко.
За його словами, загалом постраждали четверо людей. Двоє — в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.
Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня.
Крім того, у ніч проти 10 квітня окупанти здійснили масштабну атаку та випустили загалом 145 безпілотників.
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