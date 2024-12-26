Взрывы в Киевской области 26 декабря — россияне выпустили дроны

Дым от взрывов в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киевской области раздались утром в четверг, 26 декабря. Российская оккупационная армия запустила по региону ударные дроны.

Об этом сообщили в Киевской ОВА и Воздушных силах.

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Взрывы в Киевской области 26 декабря

Еще в 08:44 Воздушные силы сообщили, что БпЛА на юге Черниговщины двигается в направлении Киевщины.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 09:25 в ведомстве добавили, что дрон продолжает движение через Киевскую область курсом на Украинку.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Через несколько минут после этого в КОВА рассказали, что в воздушном пространстве области зафиксирован БпЛА. По целям работают силы ПВО.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 31 ударный дрон. ПВО работала в четырех областях.

Вместе с тем в ночь на 25 декабря оккупанты совершили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.