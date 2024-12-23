Поліція Київської області показала наслідки атаки дронів 23 грудня

Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів
На Київщині поліція фіксує наслідки обстрілу з боку російських окупантів. Пошкоджень зазнали приватні будинки, транспортні засоби, гаражне приміщення та лінії електропередач.
Про це повідомили в поліції Київської області у понеділок, 23 грудня.
Ворог атакував Київську область
"В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, три транспортні засоби, гаражне приміщення, в іншому — лінії електропередач", — говориться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалих серед мирного населення нема.
На місцях подій працює три слідчо-оперативні групи, наряди групи реагування патрульної поліції Київщини, а також співробітники вибухотехнічної служби поліції.
Правоохоронці закликали мешканців Київської області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пам’ятати про правила безпеки.
Раніше ми писали, що Херсонська область і надалі перебуває під обстрілами російських загарбників. За минулу добу росіяни вбили трьох людей та пошкодили будинки й магазин.
Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний удар по Одещині. Вони запустили протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві ракети не досягли своїх цілей.
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