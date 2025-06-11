Ночная воздушная тревога 11 июня 2025 года на Киевщине и в ряде областей — какая опасность

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Воздушную тревогу объявили в Киевской области сейчас, ночью в среду, 11 июня. Также красные на карте воздушных тревог еще семь областей и два района.

Воздушные Силы ВС Украины Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о воздушной тревоге ночью 11 июня

По состоянию на 01:40 БпЛА из Черкасской области летели в направлении Киевской области. Дроны из акватории Черного моря держали курс на Вилково Одесской области, а основная масса "Шахедов" находилась на юге Харьковщины.

Где объявили воздушную тревогу ночью 11 июня

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:46 11 июня

По состоянию на 01:46, кроме Киевщины, на карте воздушных тревог красные Одесская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области, Звенигородский и Уманский районы Черкасской области.

Напомним, вечером 10 июня в Киевской области тоже звучал сигнал воздушной тревоги. Тогда ее объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что ночью 11 июня "Шахед" попал в пятиэтажку в Харькове Вспыхнул пожар.