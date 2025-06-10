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Головна Київ Тривога в Києві, на Київщині та в низці областей — яка небезпека

Тривога в Києві, на Київщині та в низці областей — яка небезпека

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Дата публікації: 10 червня 2025 23:08
Вечірня тривога в Києві, на Київщині та в деяких областях 10 червня 2025 року — яка загроза
Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: espreso.tv

Повітряну тривогу оголосили зараз у Києві та в Київській області. Також червоні на карті повітряних тривог ще десять регіонів.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування балістики. Крім того, триває атака ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України 

Що відомо про повітряну тривогу пізно ввечері 10 червня

О 22:53 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської області. О 22:58 стало відомо, що на півночі Чернігівської області є розвідувальні дрони. О 22:59 жителів Запорізької області попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, а станом на 23:02 низка областей опинилася під загрозою застосування балістичного озброєння. У Київській області повітряну тривогу оголосили о 23:01, а в Києві — о 23:02.

Де оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога ввечері 10 червня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:08 10 червня

Станом на 23:08 повітряна тривога, крім Києва та Київщини, триває в Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях.

Нагадаємо, у ніч проти 10 червня росіяни обстріляли Оболонський район Києва. Загинула жінка.

Також ми повідомляли, що вночі 10 червня РФ завдала дронового удару по Одесі. Дві людини загинули. Ще дев'ятеро зазнали поранень.

безпілотники повітряна тривога ракети небезпека війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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