В Киевской области задержали военкома, который отправлял ухилянцев за границу

Чиновнику сообщили о подозрении. Фото: ДБР

В Киевской области разоблачили начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию. Он также готовил заключение ВЛК и документ об исключении из учета уклоняющихся.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Также начальник отделения сотрудничал с двумя сообщниками — своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном.

Незаконное пересечение границы. Фото: ДБР

Они искали "клиентов", выполняли роль консультантов по пересечению границ Молдовы и Венгрии и были посредниками при передаче взяток.

За такие услуги фигуранты брали от шести до десяти тысяч долларов в зависимости от проблем со здоровьем и возраста уклонистов. Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга".

Чиновников задержали при получении взятки в размере восьми тысяч долларов за пакет поддельных документов. В настоящее время задокументированы два случая, по которым злоумышленники получили 14 тысяч долларов.

Незаконное пересечение границы. Фото: ДБР

"Должностному лицу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенных по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц — ч. 3 ст. 332 УК Украины" , — говорится в сообщении прессслужбы.

Мужчине грозит до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.