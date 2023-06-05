На Київщині затримали воєнкома, який відправляв ухилянтів за кордон

Посадовцю повідомили про підозру. Фото: ДБР

На Київщині викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області виготовляв підроблені військово-облікові та медичні документи про непридатність до служби.

Також начальник відділення співпрацював з двома спільниками — своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином.

Незаконний перетин кордону. Фото: ДБР

Вони шукали "клієнтів", виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини та були посередниками при передачі хабарів.

За такі послуги фігуранти брали від шести до десяти тисяч доларів, залежно від проблем здоров'я та віку ухилянтів. Чим старше був чоловік, тим дешевше була "послуга".

Чиновників затримали під час отримання хабаря у розмірі восьми тисяч доларів за пакет підроблених документів. Нині задокументовано два випадки, за якими зловмисники отримали 14 тисяч доларів.

Незаконний перетин кордону. Фото: ДБР

"Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб — ч. 3 ст. 332 КК України", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у київських медичних закладах діяло злочинне угруповання, яке виготовляло фальшиві довідки для громадян призовного віку. Завдяки цим довідкам вони могли виїжджати за кордон, уникаючи призову.