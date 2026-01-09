Электротранспорт левого берега Киева не курсирует — как ездят автобусы

Скоростной электротрамвай стоит. Фото: Новости.LIVE/Дмитрий Шеремет

После очередной российской атаки в ночь на 9 января, в Киеве зафиксировали серьезные проблемы с энергоснабжением. Из-за этого на левом берегу столицы сейчас временно прекратил работу электротранспорт.

Об этом сообщили в Киевпастранс.

Для сохранения транспортного сообщения в Киеве на основных направлениях электротранспорт заменили автобусами. Временное дублирование организовали как на троллейбусных, так и на трамвайных маршрутах.

Автобусы вместо троллейбусов курсируют по таким маршрутам:

29Тр "Дарницкая площадь — железнодорожная станция "Зенит"

30Тр "ул. Милославская — ул. Кадетский Гай"

31Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лукьяновская"

37Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лесная"

43Тр "Кибцентр — Дарницкая площадь"

47Тр "ул. Милославская — ст.м. "Минская"

50Кр "ул. Милославская — Дарницкая площадь"

50Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лыбедская"

Автобусное дублирование трамвайных маршрутов ввели на таких направлениях:

22Т "проспект Воскресенский — ЗЗБК"

27Т "ул. Милославская — ст.м. "Позняки"

28Т "ул. Милославская — ст.м. "Лесная"

29Т "ст.м. "Бориспольская" — ст.м. "Лесная"

Задержки троллейбусов в Киеве 9 января

Кроме этого, из-за отсутствия напряжения в контактной сети фиксируются задержки движения троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38 и 43. Осложнения наблюдаются на проспекте Науки, бульваре Николая Михновского, вблизи станции метро "Лыбедская", а также на бульваре Леси Украинки.

Как работает метрополитен 9 января

Изменения коснулись и работы киевского метрополитена. Из-за энергетических проблем поезда на "красной" линии курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" с интервалом 4 минуты 40 секунд — 5 минут. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" и "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания. В то же время на "синей" и "зеленой" линиях метро движение осуществляется без изменений.

Напомним, в Киеве растет количество жертв и раненых от массированной российской атаки. Известно о масштабных перебоях с электроснабжением и разрушениях.

Также в Киевской области зафиксировали разрушения из-за атаки. Есть пострадавшие, среди которых есть ребенок.