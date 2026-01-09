Электротранспорт левого берега Киева не курсирует — как ездят автобусы

На левом берегу Киева остановили электротранспорт из-за обстрела
После очередной российской атаки в ночь на 9 января, в Киеве зафиксировали серьезные проблемы с энергоснабжением. Из-за этого на левом берегу столицы сейчас временно прекратил работу электротранспорт.
Об этом сообщили в Киевпастранс.
В Киеве не курсирует электротранспорт — как и чем доехать
Для сохранения транспортного сообщения в Киеве на основных направлениях электротранспорт заменили автобусами. Временное дублирование организовали как на троллейбусных, так и на трамвайных маршрутах.
Автобусы вместо троллейбусов курсируют по таким маршрутам:
- 29Тр "Дарницкая площадь — железнодорожная станция "Зенит"
- 30Тр "ул. Милославская — ул. Кадетский Гай"
- 31Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лукьяновская"
- 37Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лесная"
- 43Тр "Кибцентр — Дарницкая площадь"
- 47Тр "ул. Милославская — ст.м. "Минская"
- 50Кр "ул. Милославская — Дарницкая площадь"
- 50Тр "ул. Милославская — ст.м. "Лыбедская"
Автобусное дублирование трамвайных маршрутов ввели на таких направлениях:
- 22Т "проспект Воскресенский — ЗЗБК"
- 27Т "ул. Милославская — ст.м. "Позняки"
- 28Т "ул. Милославская — ст.м. "Лесная"
- 29Т "ст.м. "Бориспольская" — ст.м. "Лесная"
Задержки троллейбусов в Киеве 9 января
Кроме этого, из-за отсутствия напряжения в контактной сети фиксируются задержки движения троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38 и 43. Осложнения наблюдаются на проспекте Науки, бульваре Николая Михновского, вблизи станции метро "Лыбедская", а также на бульваре Леси Украинки.
Как работает метрополитен 9 января
Изменения коснулись и работы киевского метрополитена. Из-за энергетических проблем поезда на "красной" линии курсируют только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" с интервалом 4 минуты 40 секунд — 5 минут. Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" и "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания. В то же время на "синей" и "зеленой" линиях метро движение осуществляется без изменений.
Напомним, в Киеве растет количество жертв и раненых от массированной российской атаки. Известно о масштабных перебоях с электроснабжением и разрушениях.
Также в Киевской области зафиксировали разрушения из-за атаки. Есть пострадавшие, среди которых есть ребенок.
