Електротранспорт лівого берега Києва не курсує — як їздять автобуси

Після чергової російської атаки у ніч проти 9 січня, в Києві зафіксували серйозні проблеми з енергопостачанням. Через це на лівому березі столиці наразі тимчасово припинив роботу електротранспорт.

Про це повідомили у Київпастранс.

Для збереження транспортного сполучення в Києві на основних напрямках електротранспорт замінили автобусами. Тимчасове дублювання організували як на тролейбусних, так і на трамвайних маршрутах.

Автобуси замість тролейбусів курсують за такими маршрутами:

29Тр "Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"

30Тр "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай"

31Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лук'янівська"

37Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"

43Тр "Кібцентр – Дарницька площа"

47Тр "вул. Милославська – ст.м. "Мінська"

50Кр "вул. Милославська – Дарницька площа"

50Тр "вул. Милославська – ст.м. "Либідська"

Автобусне дублювання трамвайних маршрутів запровадили на таких напрямках:

22Т "проспект Воскресенський – ЗЗБК"

27Т "вул. Милославська – ст.м. "Позняки"

28Т "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"

29Т "ст.м. "Бориспільська" – ст.м. "Лісова"

Затримки тролейбусів в Києві 9 січня

Окрім цього, через відсутність напруги в контактній мережі фіксуються затримки руху тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38 та 43. Ускладнення спостерігаються на проспекті Науки, бульварі Миколи Міхновського, поблизу станції метро "Либідська", а також на бульварі Лесі Українки.

Як працює метрополітен 9 січня

Зміни торкнулися й роботи київського метрополітену. Через енергетичні проблеми поїзди на "червоній" лінії курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Водночас на "синій" та "зеленій" лініях метро рух здійснюється без змін.

