Головна Київ На лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл

На лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 08:03
Електротранспорт лівого берега Києва не курсує — як їздять автобуси
Швидкісний електротрамвай стоїть. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Після чергової російської атаки у ніч проти 9 січня, в Києві зафіксували серйозні проблеми з енергопостачанням. Через це на лівому березі столиці наразі тимчасово припинив роботу електротранспорт.

Про це повідомили у Київпастранс.

Читайте також:

В Києві не курсує електротранспорт — як та чим доїхати

Для збереження транспортного сполучення в Києві на основних напрямках електротранспорт замінили автобусами. Тимчасове дублювання організували як на тролейбусних, так і на трамвайних маршрутах.

Автобуси замість тролейбусів курсують за такими маршрутами:

  • 29Тр "Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"
  • 30Тр "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай"
  • 31Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лук'янівська"
  • 37Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"
  • 43Тр "Кібцентр – Дарницька площа"
  • 47Тр "вул. Милославська – ст.м. "Мінська"
  • 50Кр "вул. Милославська – Дарницька площа"
  • 50Тр "вул. Милославська – ст.м. "Либідська"

Автобусне дублювання трамвайних маршрутів запровадили на таких напрямках:

  • 22Т "проспект Воскресенський – ЗЗБК"
  • 27Т "вул. Милославська – ст.м. "Позняки"
  • 28Т "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"
  • 29Т "ст.м. "Бориспільська" – ст.м. "Лісова"

Затримки тролейбусів в Києві 9 січня

Окрім цього, через відсутність напруги в контактній мережі фіксуються затримки руху тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38 та 43. Ускладнення спостерігаються на проспекті Науки, бульварі Миколи Міхновського, поблизу станції метро "Либідська", а також на бульварі Лесі Українки.

Як працює метрополітен 9 січня

Зміни торкнулися й роботи київського метрополітену. Через енергетичні проблеми поїзди на "червоній" лінії курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Водночас на "синій" та "зеленій" лініях метро рух здійснюється без змін. 

Нагадаємо, у Києві зростає кількість жертв та поранених від масованої російської атаки. Відомо про масштабні перебої з електропостачанням та руйнування. 

Також у Київській області зафіксували руйнування через атаку. Є постраждалі, серед яких є дитина. 

Київ електроенергія транспорт відключення світла громадський транспорт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
