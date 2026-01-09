Електротранспорт лівого берега Києва не курсує — як їздять автобуси

На лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл
Після чергової російської атаки у ніч проти 9 січня, в Києві зафіксували серйозні проблеми з енергопостачанням. Через це на лівому березі столиці наразі тимчасово припинив роботу електротранспорт.
Про це повідомили у Київпастранс.
В Києві не курсує електротранспорт — як та чим доїхати
Для збереження транспортного сполучення в Києві на основних напрямках електротранспорт замінили автобусами. Тимчасове дублювання організували як на тролейбусних, так і на трамвайних маршрутах.
Автобуси замість тролейбусів курсують за такими маршрутами:
- 29Тр "Дарницька площа – залізнична станція "Зеніт"
- 30Тр "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай"
- 31Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лук'янівська"
- 37Тр "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"
- 43Тр "Кібцентр – Дарницька площа"
- 47Тр "вул. Милославська – ст.м. "Мінська"
- 50Кр "вул. Милославська – Дарницька площа"
- 50Тр "вул. Милославська – ст.м. "Либідська"
Автобусне дублювання трамвайних маршрутів запровадили на таких напрямках:
- 22Т "проспект Воскресенський – ЗЗБК"
- 27Т "вул. Милославська – ст.м. "Позняки"
- 28Т "вул. Милославська – ст.м. "Лісова"
- 29Т "ст.м. "Бориспільська" – ст.м. "Лісова"
Затримки тролейбусів в Києві 9 січня
Окрім цього, через відсутність напруги в контактній мережі фіксуються затримки руху тролейбусів №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38 та 43. Ускладнення спостерігаються на проспекті Науки, бульварі Миколи Міхновського, поблизу станції метро "Либідська", а також на бульварі Лесі Українки.
Як працює метрополітен 9 січня
Зміни торкнулися й роботи київського метрополітену. Через енергетичні проблеми поїзди на "червоній" лінії курсують лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" та "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Водночас на "синій" та "зеленій" лініях метро рух здійснюється без змін.
Нагадаємо, у Києві зростає кількість жертв та поранених від масованої російської атаки. Відомо про масштабні перебої з електропостачанням та руйнування.
Також у Київській області зафіксували руйнування через атаку. Є постраждалі, серед яких є дитина.
Читайте Новини.LIVE!