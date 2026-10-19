Последствия удара РФ по Шулявке возле ТЦ. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевский торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall получил повреждения в результате российского авиаудара по столице в ночь на 19 октября. На территории комплекса в районе Шулявки упали строительные обломки и разлетелось стекло. Информация о людях, которые могли пострадать в результате этого инцидента, пока не поступала.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Последствия удара по Шулявке

Российская атака на столицу привела к разрушениям гражданской инфраструктуры в районе Шулявки.

Последствия российского удара по Cosmo Multimall. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Под удар попал популярный столичный торгово-развлекательный комплекс Cosmo Multimall. На объекте зафиксированы заметные внешние повреждения здания.

Разрушенный фасад ТРЦ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Состояние здания и ситуация с пострадавшими

Основной удар пришелся на внешние элементы сооружения, на торгово-развлекательном центре полностью разрушена часть защитного навеса. Территория вокруг комплекса оказалась засыпанной остатками строительных материалов и многочисленными обломками разбитого стекла.

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Осколки на дороге. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По предварительным данным, на момент фиксации последствий обстреласообщений о раненых или погибших не поступало.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на понедельник, 19 октября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву и области.

В Киевской области больше всего пострадал город Ирпень, где ранения получили шесть человек, в том числе трое детей, ещё троих жителей ищут под завалами. Кроме того, обломки и взрывные волны повредили частные дома и автомобили в Бучанском и Вышгородском районах.

В самой столице российские ракеты повредили станцию метро «Черниговская», из-за чего как минимум две станции метро пришлось временно вывести из эксплуатации. Это вызвало транспортные затруднения на левом берегу.

Как отметил соучредитель организации «Пассажиры Киева» Александр Гречко, заменить остановку поездов несколькими дополнительными автобусами не удастся, к тому же движение на Броварском проспекте существенно затрудняют дорожные ремонтные работы.