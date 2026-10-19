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Головна Київ На Шулявці в Києві пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall

На Шулявці в Києві пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall

Ua ru
19 жовтня 2026 10:14
Репортаж
ТРЦ Cosmo Multimall у Києві потрапив під ворожий удар Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки удару РФ по Шулявці біля ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київський торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall зазнав пошкоджень під час російського повітряного удару по столиці у ніч проти 19 жовтня. На території комплексу в районі Шулявки впали будівельні уламки та розлетілося скло. Інформація щодо людей, які могли постраждати внаслідок цього інциденту, наразі не надходила.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Наслідки влучання на Шулявці

Російська атака на столицю призвела до руйнувань цивільної інфраструктури в районі Шулявки.

Обстріл Києва 19 жовтня наслідки
Наслідки російського удару по Cosmo Multimall. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Під удар потрапив популярний столичний торговельно-розважальний комплекс Cosmo Multimall. На об'єкті зафіксували помітні зовнішні пошкодження будівлі.

Космо Мультімолл обстріл
Знищений фасад ТРЦ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Стан будівлі та ситуація з постраждалими

Основний удар припав на зовнішні елементи споруди, на торгово-розважальному центрі вщент зруйновано частину захисного навісу. Територія навколо комплексу виявилася засипаною рештками будівельних матеріалів та численними уламками потрощеного скла.

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Уламки на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За попередніми відомостями, на момент фіксації наслідків обстрілу повідомлень про травмованих чи загиблих людей не надходило.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та дронами по Києву та області.

На Київщині найбільше постраждало місто Ірпінь, де поранення дістали шестеро людей, зокрема троє дітей, ще трьох мешканців шукають під завалами. Крім того, уламки та вибухові хвилі понівечили приватні будинки й автівки в Бучанському та Вишгородському районах.

У самій столиці російська балістика пошкодила станцію метро "Чернігівська", через що щонайменше дві станції підземки довелося тимчасово вивести з експлуатації. Це спровокувало транспортні труднощі на лівому березі.

Як зазначив співзасновник організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, замінити зупинку поїздів кількома додатковими автобусами не вдасться, до того ж трафік на Броварському проспекті суттєво гальмують дорожні ремонти.

Київ обстріли ТРЦ ТЦ дрони війна в Україні Шулявка
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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