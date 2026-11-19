Лошадь Пржевальского в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали лошадь Пржевальского. Этот редкий дикий вид лошадей, занесенный в Красную книгу, уже несколько десятилетий чувствует себя в Зоне отчуждения как дома, поскольку отсутствие людей и обширные площади безлюдных угодий создали для табунов максимально комфортные и благоприятные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение исследователей Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Что известно о лошади Пржевальского

Лошадь Пржевальского — единственный вид диких лошадей, сохранившийся на планете до наших дней в первозданном виде, поскольку никогда не был одомашнен человеком. Животное отличается крепким телосложением, большой головой, короткой стоячей гривой без хохолка и песочно-рыжим окрасом шерсти со светлым брюхом и тёмной полосой вдоль спины.

"Встречайте — лошадь Пржевальского! Не путайте с обычной лошадью: эта без седла, без подков и, главное, без начальника! Внешний вид суровый, характер независимый, а график работы — "сам себе хозяин", — поделились исследователи заповедника.

Во второй половине ХХ века этот вид полностью исчез в дикой природе из-за охоты и вытеснения из естественных степей, поэтому его удалось спасти только благодаря особям, содержавшимся в зоопарках и питомниках по всему миру. В Красную книгу Украины и международные природоохранные списки лошадь Пржевальского внесена как вид, нуждающийся в особой охране.

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Почему эти лошади успешно живут и размножаются в Зоне отчуждения

В конце 1990-х годов в рамках научного эксперимента по восстановлению степных экосистем в Чернобыльскую зону завезли несколько десятков лошадей Пржевальского из заповедника «Аскания-Нова». Животные очень быстро адаптировались к местному климату, сформировали большие табуны и начали стабильно давать потомство.

Главной причиной успешного размножения вида стало практически полное отсутствие хозяйственной деятельности человека на огромной территории. Бывшие сельскохозяйственные угодья, луга и опушки леса обеспечивают табуны естественным кормом в течение всего года, даже в зимний период. Лошади могут самостоятельно искать и есть сухую траву из-под снега.

Новини.LIVE сообщали о других интересных находках и результатах наблюдений исследователей в Чернобыльской зоне.

В частности, в объективы фотоловушек попала осторожная краснокнижная рысь, которая уже начала готовиться к морозам, а также упитанный барсук с густой шерстью, который до сих пор ищет пищу перед наступлением холодов.

По словам специалистов, в конце осени добывать пищу в лесу становится все труднее, поэтому камеры регулярно фиксируют лис, волков и лосей в поисках корма. Помимо животных, в заповеднике охраняют места гнездования самой крупной украинской совы — занесенного в Красную книгу филина, а во время лесных обследований исследователи находили даже необычный гриб из Красной книги, который внешне напоминает цветную капусту или баранью шерсть.