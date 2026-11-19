Кінь Пржевальського у Чорнобильській зоні. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували коня Пржевальського. Цей рідкісний дикий вид коней із червонокнижним статусом уже кілька десятиліть почувається у Зоні відчуження, як удома, оскільки відсутність людей та великі площі безлюдних угідь створили для табунів максимально комфортні та сприятливі умови.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення дослідників Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Що відомо про коня Пржевальського

Кінь Пржевальського є єдиним видом диких коней, що зберігся на планеті до наших днів у первісному вигляді, оскільки ніколи не був одомашнений людиною. Тварина вирізняється кремезною статурою, великою головою, короткою стоячою гривою без чубка та піщано-рудим забарвленням шерсті зі світлим черевом і темною смугою вздовж спини.

"Зустрічайте — кінь Пржевальського! Не плутати зі звичайним конем: цей без сідла, без підков і, головне, без начальника! Вигляд суворий, характер незалежний, а графік роботи — "сам собі господар", — поділилися дописом дослідники заповідника.

У другій половині ХХ століття цей вид повністю зник у дикій природі через полювання та витіснення з природних степів, тож його вдалося врятувати лише завдяки особинам, які утримувалися у зоопарках і розплідниках світу. До Червоної книги України та міжнародних природоохоронних списків кінь Пржевальського внесений як вид, що потребує особливої охорони.

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Чому ці коні успішно живуть і розмножуються у Зоні відчуження

Наприкінці 1990-х років у межах наукового експерименту з відновлення степових екосистем до Чорнобильської зони завезли кілька десятків коней Пржевальського із заповідника "Асканія-Нова". Тварини дуже швидко адаптувалися до місцевого клімату, сформували великі табуни та почали стабільно давати потомство.

Головною причиною успішного розмноження виду стала практично повна відсутність господарської діяльності людини на величезній території. Колишні сільськогосподарські угіддя, луки та узлісся забезпечують табуни природними кормами протягом усього року, навіть у зимовий період. Коні можуть самостійно шукати та їсти суху траву з-під снігу.

Новини.LIVE повідомляли про інші цікаві знахідки та результати спостережень дослідників у Чорнобильській зоні.

Зокрема, у об'єктиви фотопасток потрапила обережна червонокнижна рись, що вже почала готуватися до морозів, а також вгодований борсук із густим хутром, який досі шукає їжу перед холодами.

За словами фахівців, наприкінці осені здобувати поживу в лісі стає дедалі важче, тож камери регулярно фіксують у пошуках корму лисиць, вовків та лосів. Окрім звірів, у заповіднику оберігають місця гніздування найбільшої української сови — червонокнижного пугача, а під час лісових обстежень дослідники знаходили навіть незвичний гриб із Червоної книги, який зовні нагадує цвітну капусту або баранячу вовну.